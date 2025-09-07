Emiliano Aguilar sabe quién de los Aguilar estaría detrás del "meme" contra él: revela nombre

Video ¿Burla para Emiliano Aguilar? El Gordo parece ser comparado con él en publicación

Emiliano Aguilar cree saber quién de los integrantes de la familia Aguilar fue la supuesta mente que habría estado detrás del polémico "meme" en su contra.

Emiliano acusa a integrante de familia Aguilar

En entrevista con Javier Ceriani para su canal de YouTube de este viernes 5 de septiembre, Emiliano Aguilar acusó a quien según él fue el creador de la polémica foto que salió desde la cuenta de Instagram de 'El Gordo', la mascota de su padre Pepe Aguilar.

De acuerdo con sus conjeturas, supuestamente fue su medio hermano Leonardo Aguilar el responsable de la controvertida imagen.

" Mi relación con mi hermano no existe. Ese vato nunca le dije nada y de repente mete su cuchara", dijo el rapero.

"Él fue el que subió la foto del perro, yo sé que sí, conozco su humor estúpido cuando puso puro 3.1416 (fórmula de Phi)", comentó.

La imagen de la izquierda fue la que salió desde la cuenta de 'El Gordo' Aguilar en Instagran y que mandó a un punto álgido el pleito de Emiliano Aguilar con su familia paterna. Imagen 'El Gordo' Aguilar/Instagram y Emiliano Aguilar/Instagram



El también cantante se sinceró sobre lo que sintió cuando vio dicha imagen.

" Me dio tristeza. Una cosa es que yo empiece a decir cosas porque hablaron mal de mi mamá y otra es que pongan una foto de un perro y que toda la familia me empiece a atacar", alegó.

"El ped… aquí nada más era con mi papá porque habló mal de mi mamá, yo nada más quiero defenderla", declaró.

La imagen que salió desde la cuenta de la mascota también fue replicada por Aneliz Álvarez, la actual esposa de Pepe Aguilar y con quien tuvo a sus otros tres hijos. A Emiliano lo engendró con Carmen Treviño.

"Yo con ella (Aneliz) nunca tuvimos un acercamiento, porque al final de cuentas yo tengo a mi mamá. Pero cuando reposteó la foto dije 'qué onda'", replicó Emiliano.

Ni Leonardo Aguilar ni nadie de la familia reaccionó de manera inmediata tras la acusación de Emiliano.

Leonardo Aguilar es el menor de los dos hijos varones que tiene Pepe Aguilar. Él nació del matrimonio del cantante con Aneliz Álvarez. Imagen Leonardo Aguilar/Instagram

La polémica imagen de ‘El Gordo’ contra Emiliano

El pasado 29 de agosto se publicó desde la cuenta de 'El Gordo', el perro pug de Pepe Aguilar, una foto editada de la mascota y de fondo lo que parecía ser la casa desde donde Emiliano suele publicar videos.

"Les tengo una pregunta", decía el pie de la imagen haciendo alusión a una habitual frase que el primogénito de Pepe utiliza para sus contenidos.

El "meme" de 'El Gordo' Aguilar que aparentemente hizo alusión a Emiliano tuvo una reacción de 'me gusta' por parte de Ángela Aguilar. Imagen 'El Gordo' Aguilar/Instagram



La imagen del can fue tomada por muchos como una burla hacia Emiliano Aguilar, quien reaccionó con una serie acusaciones hacia la familia y hasta contra Christian Nodal, esposo de su hermana Ángela.

Dos días después de ser difundida, se emitió un comunicado en voz de 'El Gordo' en donde se ofreció una "disculpa" por el "meme".

Se dijo que fue "de mal gusto" y se deslindó a Pepe y a su familia de lo compartido.