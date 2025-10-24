Emiliano Aguilar no habría sido invitado a premios: su presencia “nunca fue contemplada”

Video Emiliano Aguilar explota contra premiación y los acusa de tratarlo indignamente: "Me van a rogar"

Emiliano Aguilar no habría sido invitado a los Premios Billboard de la Música Latina 2025, según nuevos reportes del periodista Carlo Uriel.

Luego de que el hijo de Pepe Aguilar denunciara supuestos malos tratos durante la ceremonia, el comunicador señaló que una supuesta “persona allegada a la coordinación de invitados” del evento le reveló que en realidad nunca habría sido considerado.

PUBLICIDAD

“Me informan, por parte de una persona allegada a la coordinación de invitados de los Premios Billboard 2025, que nunca fue contemplada la presencia de Emiliano Aguilar al evento”, escribió este 24 de octubre en X.

Aseguran que la presencia de Emiliano Aguilar nunca fue contemplada en premiación de Miami. Imagen Carlo Uriel / X



“Emiliano, te recomiendo que te asesores con tu equipo sobre el origen de esa invitación, para evitar malentendidos”, le sugirió.

Hasta el momento, Emiliano Aguilar no ha dado réplica al colaborador de la periodista Flor Rubio.

Mánager acusa malos tratos a Emiliano Aguilar

En medio de esta controversia, Abdul, mánager de Emiliano Aguilar, rompió el silencio en el show del presentador Javier Ceriani, donde acusó supuestos malos tratos al hermano mayor de Ángela Aguilar.

“Llegamos ayer, hicieron todo el show y que llega Karol G, le dan exclusividad... Yo pregunté: ‘Oye, ¿puedo traer a Emiliano Aguilar?’, y me dijeron: ‘Simón, en cuanto llegue nos avisa para bajarlo’. Pero su nombre no estaba en ninguna lista”, relató.

Según Abdul, el equipo habría terminado sin lugar asignado, lo que los obligaría a quedarse en escaleras del recinto.

“Los artistas invitaron de más gente y ya no hubo asientos para los que realmente tenían que estar enfrente. Nos quedamos 10 minutos, vimos hasta Ozuna y nos fuimos de puro coraje”, agregó.

“En cuanto llegamos adentro, nos empezaron a mandar al gallinero, nos empezaron a tratar mal y dije: ‘Eso es una tontada’. No nos pintaron como era”, sentenció.

¿Qué pasó con Emiliano Aguilar?

La noche del 23 de octubre, Emiliano Aguilar expresó su molestia con la entrega de premios luego de que no cumplieran con lo acordado en la supuesta invitación que le hicieron.

PUBLICIDAD

“Me dijeron que iba a sentar en un lugar y me mandaron hasta la quinta chingad* (…) Nunca estuve, me tenían mi lugar y mi nombre, y no tenían nada. Así que con todo respeto, chingu*n a su madre a todos los pinches Billboard, la neta, se pasan de verg*”, reclamó.

"Para toda la gente y toda la raza que piensa que esto me va a tumbar, están muy equivocados... esto nos va a hacer más fuerte. Yo voy a estar en la cima y ustedes me van a estar rogando para que esté ahí. Los voy a mandar a ching*r a su madre. Van a ver, de mí se acuerdan... me van a estar rogando ustedes”, prometió.

"Al rato les voy a poner la hoja donde me dicen cómo me debían de haber tratado (...) La neta yo quién soy pa’ que me traten así (de bien), pero al menos que me traten con un poquito de dignidad, ¿sí me explico? O sea, también soy un ser humano. O sea, ya sé que hay gente bien famosa y que yo apenas, pues yo qué, ¿no? Pero no se pasen de lanza, la neta", subrayó.