Luto entre los Aguilar: integrante de la familia sufre dolorosa muerte de ser querido

Este fin de semana hay luto en uno de los integrantes de la familia Aguilar.

Se trata de Emiliano, el hijo mayor de Pepe, quien dio a conocer en Instagram el dolor por el que atraviesa este sábado 11 de enero.

Hijo de Pepe Aguilar de luto: “Duele”

El primogénito del veterano cantante reside en Tijuana y desde ahí lamentó el fallecimiento de una persona cercana a él.

"Dios, te pido por favor que cuides a mis 'compas'", escribió usando el término coloquial que en México algunos utilizan para referirse a los amigos.

"Desgraciadamente hoy se me fue otro 'soldado'", continuó, "me cag… perder amigos de esta forma".

"D.E.P. (descansa en paz) 'Homie'", pidió.

"No te preocupes, nosotros nos encargamos", finalizó.

Emilia Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, dio a conocer la muerte de uno de sus "amigos" este fin de semana. Imagen Emilia Aguilar/Instagram



Emiliano Aguilar no dio de manera inmediata mayores detalles sobre el amigo que murió. Tampoco dio el nombre ni las circunstancias del deceso.

Solo agregó este mensaje en inglés en la publicación: "This shi… hurts ('Esta mier… duele')".

Ni Pepe Aguilar ni sus otros tres hijos (Aneliz, Ángela y Leonardo) reaccionaron de manera inmediata al mensaje de luto de Emiliano.

La relación entre Emiliano y el resto de los Aguilar

Emiliano Aguilar es el primogénito de Pepe Aguilar, quien lo tuvo durante la relación que mantuvo con Carmen Treviño durante la década de 1990.

El joven ha incursionado en el mundo del rap y ha dicho que lo ha hecho por su cuenta propia y sin el respaldo musical de su famoso padre.

Aparentemente existiría un supuesto distanciamiento entre ellos. De hecho, Emiliano Aguilar es padre de una niña de 2 años y ha mencionado públicamente que Pepe no la ha conocido en persona. El patriarca también lo reconoce en algunas entrevistas.

Los rumores de una aparente discordia entre Emiliano y su familia paterna se avivaron cuando el joven no apareció invitado en la polémica boda de su media hermana Ángela Aguilar con Christian Nodal en julio pasado.

En 1997, Emiliano Aguilar fue arrestado y acusado en Estados Unidos por tráfico de personas.

A sus 24 años, fue detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en un punto de inspección de California tras hallar a cuatro ciudadanos chinos en la cajuela de su vehículo que no portaban documentos para entrar a EEUU. El joven fue sentenciado a tres años de libertad condicional.