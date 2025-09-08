Emiliano Aguilar le advierte a Pepe que dirá “verdades” luego de que él destapara que tiene otra nieta

Video Pepe Aguilar ventila que Emiliano tiene otra hija: él le hace advertencia

Emiliano Aguilar le advirtió a Pepe Aguilar que comenzaría a contar “verdades” luego de que él destapara que su hijo mayor lo había convertido en abuelo por segunda ocasión.

El hermano de Ángela Aguilar lamentó que su padre ventilara detalles de su paternidad e hiciera público el nacimiento de su segunda hija, a quien quería mantener en el anonimato.

“Sí, sí tengo dos hijas”, confirmó Emiliano Aguilar el 8 de septiembre en un video que compartió en Instagram.

“Nomás que una hija no quería que nadie supiera porque no me gusta que esté en el público. No me gusta que esté en los medios, no me gusta que esté por todos lados. Gracias, apá, muchísimas gracias por publicarlo, por decirlo enfrente de todos”, agregó el cantante de rap.

En su video, Emiliano Aguilar recriminó a su padre por ventilar información de su vida privada e incluso, lo acusó de ni siquiera estar interesado en conocer a su nieta Ángela Aislinn.

“Ni conoces a mi primera hija, pero quieres hablar de mi segunda. Y eso no está chido, porque eso era algo que yo no quería que nadie supiera y ahí vas tú a abrir la bocota. Yo no sé quién te dijo, porque yo no te dije. dije. Entonces, obviamente, pues ahí andas hablando con pues ya sé quién, la persona que antes me estaba moviendo a mí. Entonces este no es justo, no es justo que tú hayas dicho esa noticia cuando yo no quería que, o sea, yo no quería que saliera esa noticia”, dijo y enseguida le advirtió que, después de esto, comenzaría a decir “verdades”.

“Te pasaste de lanza. La neta, esa noticia yo no quería que saliera de nada, de nada, porque eso es algo privado, es mi vida privada. La neta, te pasaste, te pasaste de lanza, pero ahorita vas a ver, ahorita vas a ver todas las verdades que voy a decir. La neta te pasas (…) ¿quién te preguntó? Ni conoces a mi primera hija, ni un nunca la has visto, nunca ni la has saludado y nunca te ha interesado conocerla, nada más para que todos sepan”, subrayó.

Finalmente, Emiliano Aguilar aseguró que ninguna de sus hijas está desprotegida, ya que todos los ingresos que obtiene de redes sociales son para ellas.

“Y nomás para terminar… todas tienen feria (dinero), ¿eh? Todas, todas están bien cuidadas, gracias a Dios. Gracias a Dios, todas están cuidadas. Todo el dinero que yo gano aquí en TikTok se va directamente para ellas. Yo no gano ningún centavo de la música que hago, de mi TikTok, de nada. Yo no gano nada de eso. Nomás para que te enteres también tú, Nodalito, para que se enteren todos (…) no es justo que hayan revelado ese tipo de cosas. Yo voy a revelar unas cosillas, a ver si les gusta, sin su consentimiento”, sentenció.

¿Qué dijo Pepe Aguilar que molestó tanto a su hijo Emiliano?

En una entrevista que Pepe Aguilar dio al productor Pepe Garza, el cantante estaba hablando del distanciamiento que tiene con su primogénito desde hace dos años, cuando ventiló que por esa razón no había podido conocer a sus nietas.

“Yo no hablo con Emiliano porque él no quiere. No me ha hablado en dos años el güey. No conozco a mis nietas, es más no sabía ni que tenía otra nieta. Ahora me acabo de enterar”, dijo el 7 de septiembre.

¿Quiénes son las nietas de Pepe Aguilar?

Hasta hace poco se sabía que Aislinn Ángela era la única nieta de Pepe Aguilar. La pequeña, que el próximo mes de octubre cumplirá 2 años, es hija de Emiliano Aguilar.

Sobre el nacimiento de la segunda hija del hermano de Ángela Aguilar no se conocen detalles.