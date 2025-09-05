Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar acusa que su papá, Pepe Aguilar, “nunca” ha intentado conocer a su nieta

Emiliano afirma que Pepe Aguilar no le ha pedido encontrarse con la pequeña Ángela Aislinn, quien cumplirá tres años. Padre e hijo llevan distanciados al menos dos años.

Por:
Dayana Alvino.
Emiliano Aguilar continúa con las acusaciones en contra de su papá, Pepe Aguilar. Ahora, él asegura que el veterano cantante no ha buscado poder conocer a su nieta, Ángela Aislinn.

“Escuché una entrevista que dijo que no dejaba yo que él viera a mi hija. O sea, nunca he dicho eso”, aseguró en exclusiva para Televisa Espectáculos, este 4 de septiembre.

El rapero aclaró que, a casi tres años del nacimiento de la pequeña, su padre jamás lo contactó para pedirle reunirse con ella.

“No conoce a mi hija y este, al chil… nunca ha habido un intento para verla, ¿si me explico?”, sentenció al respecto.

Además, indicó que pese a los problemas que tienen, si el llamado ‘Bandido de amores’ hubiera querido encontrarse con Aislinn, no se habría negado.

“Ay, mira, por más enojados que estemos, por más encabronad… que estemos unos con otros, si mi papá me habla y me dice: ‘¿Sabes qué? Quiero conocer a mi nieta, ¿me la puedes traer?’. Con mucho gusto”, enunció.

“A lo mejor no voy yo, pero la llevo. Oie, pues no te voy a negar que la veas, pero que salga de él. Pues oye, ¡no manches, ni que qué!”, sumó.

Emiliano Aguilar acepta que se parece a su papá

Aunque llevan al menos dos años distanciados, Emiliano Aguilar reconoció que se parece a su padre, Pepe Aguilar, como muchos lo han señalado.

“Sí, tengo su carácter. Sí tengo probablemente su esencia, y de mi abuelo y todo eso, pero no somos lo mismo yo y mi papá”, recalcó, visiblemente incómodo con el tema.

“Ni somos lo mismo yo y mis hermanos, para nada. Somos 180, completamente la vuelta, no somos iguales”, igualmente mencionó.

Ante la pregunta expresa de si está “dispuesto” a que haya una reconciliación con el hombre que le dio la vida, el intérprete de ‘Soy el vato’ respondió: “Ahorita no. No, gracias”.

El pleito de Emiliano Aguilar con Pepe

En días pasados, Emiliano Aguilar arremetió contra Pepe por haber hablado “mal” de su madre, Carmen Treviño, de la que se separó en 1995.

“¿Cómo vas a decir que te dejaron sin nada, desde la Ciudad de México hasta Tijuana? ¿Que te vació la casa?”, le recriminó en un video de Instagram.

“Una cosa es que digas que mi mamá me llevó y otra cosa es que le metas ‘más salsa a los tacos’. Era innecesario”, argumentó.

Después de eso, en la cuenta de dicha red social del perrito pug del cantante, Gordo, se ‘posteo’ un mensaje aparentemente en burla a Emiliano, lo que ocasionó que este arremetiera de nuevo.


