Captan a Elizabeth Gutiérrez y Julián Gil en “apasionado” beso: esto hay detrás

Video ¡'Ely' Gutiérrez y Julián Gil pillados en tremendo beso!: el video del que muchos hablan

Elizabeth Gutiérrez y Julián Gil fueron captados besándose “apasionadamente” por las cámaras de ¡Siéntese Quien Pueda!

Este martes 10 de diciembre, el periodista Alex Rodríguez mostró las primeras imágenes de los actores juntos, quienes fueron captados en un romántico momento en la ciudad de Miami.

PUBLICIDAD

Durante el show se reveló que las imágenes corresponderían a las grabaciones del nuevo proyecto televisivo de los famosos, mismo que marcaría el regreso de Elizabeth Gutiérrez a las telenovelas luego de su pausa profesional de 12 años.

“Así, en in fraganti y en la ciudad de Miami cachamos a Elizabeth Gutiérrez y lo hicimos como hace mucho tiempo no la veíamos. Nuestro paparazzi la cachó dándole tremendo beso a todo un galán de telenovelas y no cualquier beso sino uno apasionado”, se reportó en el show de Univision.

Elizabeth Gutiérrez y Julián Gil graban telenovela juntos. Imagen ¡Siéntese Quien Pueda! / Univision

Lo que se sabe del regrego de Elizabeth Gutiérrez a las telenovelas

El regreso de Elizabeth Gutiérrez a las telenovelas sería en compañía de Julián Gil, quien desde 2022 se encuentra comprometido con la periodista deportiva Valeria Marín.

La actriz habría recibido la propuesta de regresar a la pantalla chica entre finales de noviembre y principios de diciembre, y luego de su separación de William Levy.

Este proyecto marcaría el regreso de la actriz a las telenovelas. Imagen ¡Siéntese Quien Pueda! / Univision



Aunque Alex Rodríguez no reveló más detalles sobre el supuesto regreso de Elizabeth Gutiérrez ni del proyecto que graba con Julián Gil en Miami, aseguró que las grabaciones de este ya comenzaron.

“Nos informaron hace tan solo unos días que estaban grabando el primer episodio de esta telenovela aquí en Miami. No les puedo avanzar en muchos más detalles”, afirmó y reveló que luego de este proyecto, Elizabeth Gutiérrez habría aceptado una propuesta más de trabajo.

“Me comentan que no solo va a hacer esta serie sino que a partir de enero empezaría una película internacional”, sentenció.