Elizabeth Gutiérrez responde si está “abierta al amor” tras sólo meses separada de William Levy

Video Elizabeth Gutiérrez revela el “gran reto” que tiene tras su separación de William Levy

Elizabeth Gutiérrez se sinceró al respecto de su futuro en el plano sentimental luego de que se terminara su larga relación con William Levy.

Cuando anunció la ruptura, en abril con Hola! USA, la presentadora afirmó que su “prioridad” era lograr que estuvieran “bien” Christopher y Kailey, los adolescentes que comparte con el actor.

PUBLICIDAD

“Me gusta estar enamorada, en pareja, ese es mi estado de felicidad. Imagínate, estuve con él 20 años, entonces es todo lo que sé, pero ahorita estoy definitivamente enfocada en mi carrera y mis hijos”, dijo.

¿Elizabeth Gutiérrez ya está abierta al amor?

Aunque solamente lleva alrededor de cuatro meses separada de William Levy, Elizabeth Gutiérrez podría haber cambiado de opinión.

Este 29 de mayo, Jomari Goyso, colaborador de Univision, la entrevistó y directamente le preguntó: “Tú estás abierta al amor, ¿sí o no?”.

Tras pensarlo unos segundos, la actriz, quien cumplió 45 años semanas atrás, le respondió: “¡Ay, Dios mío! Siempre hay amor”.

El experto en belleza quiso saber si ha tenido pretendientes: “Cuando vas a esos sitios (estadios donde juega Christopher), ¿conoces gente? ¿Los hombres te entran o no?”.

“Pero si son los papás y las mamás (de los compañeros). Todos nos conocemos, ¡claro!”, replicó con buen humor.

Aunque Goyso quiso profundizar, haciendo suposiciones, en que al aceptar una invitación a cenar por parte de un galán “nunca se sabe a dónde pueda llegar”, Gutiérrez prefirió concluir el tema.

¿Elizabeth Gutiérrez se muda a Los Ángeles?

En esta misma conversación amistosa con Jomari Goyso, Elizabeth Gutiérrez despejó la duda de si dejará Miami, junto con ‘Chris’ y Kailey, tras lo ocurrido con William Levy.

“¿Te irías a vivir a Los Ángeles un tiempo para seguir igual más de lo Hollywood y eso?”, le cuestionó el comunicador.

“O sea, mi familia toda está allá, así que obviamente sería ideal para mí trabajar y vivir allá, y que mis hijos también, pero… pues no”, indicó ella.

PUBLICIDAD

Actualmente, la estrella y su nena están viviendo en un apartamento, pues se salieron del hogar que compartían con el cubano, de acuerdo con People en español.