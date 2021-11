'The Big Bang Theory' tenía un secreto en los muebles de la serie: 'Bernadette' lo reveló

Después de poco más de 2 años del final de la serie, 'The Big Bang Theory' todavía tiene secretos que revelar a sus fans de todo el mundo.

Melissa Rauch, actriz que se incorporó en la tercera temporada de la serie como Bernadette, reveló cómo su altura fue un factor a considerar durante las grabaciones.

La actriz de Nueva Jersey comentó durante una entrevista para el podcast CafeMom que las rutinas que tenían que ver con los sofás (especialmente el de Sheldon) eran muy complicadas para ella debido a su altura.

La altura de Bernadette fue un problema

Aparentemente, estos muebles eran muy profundos y para que las piernas de Melissa no quedaran colgando, tuvieron que idear un plan.

“Era muy difícil sentarse y levantarse del sofá para alguien de mi tamaño, porque era muy profundo y yo, aunque me veo muy alta y majestuosa en esta llamada, mido alrededor de 5 pies, así que cada vez que me sentaba me hundía y mis piernas quedaban colgando”

Cargando Video... Kaley Cuoco bromea sobre sus citas el día que finaliza su divorcio

“En todas esas escenas, ¡yo estaba apoyada en almohadas enormes! De no ser así, hubiera necesitado de una grúa para levantarme. Muy a menudo, si miras de cerca, puedes ver una gran cantidad de cojines y almohadas debajo de mi”



En la entrevista, Rauch habló de temas relacionados con la maternidad y con 'The Big Bang Theory'. El problema con los sofás fue una de las revelaciones que dio durante el programa.

Tal y como dijo la actriz, Bernadette siempre está rodeada por cojines incluso en la sala de su propia casa.

En el sofá más famoso de la serie, propiedad de Sheldon, incluso hay algunas escenas en donde la esposa de Howard prefiere sentarse en los apoyabrazos.

Las escenas en los sofás fueron una parte muy importante durante la serie, ya que reunía a la mayoría de los protagonistas, mientras compartían la comida y contaban sus experiencias del día.

¿Por qué los sofás de 'The Big Bang Theory' son tan grandes?

El culpable indirecto del problema de Melissa Rauch en la serie fue Jim Parsons, actor conocido por darle vida a Sheldon Cooper.

En las distintas escenas en el departamento de Sheldon y Leonard, todos los actores lucen un poco incómodos en el sofá, excepto Jim Parsons.

Es posible que el mobiliario de la serie fuera elegido para que Jim (Sheldon) estuviera cómodo en su lugar favorito. Pero con su 6'1 ”, no era algo sencillo de conseguir.