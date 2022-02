Eiza González mostró lo que guarda en su bolso y se avergonzó de ello (sorprendió a todos)

La actriz compartió con Vogue qué es lo que lleva en su bolso durante una entrevista, este 26 de enero de 2022.

Aprovechó el momento para compararse con Mary Poppins, pues para ella más que un accesorio su bolso es un "estuche de monerias".

Eiza González es “medio ñoña” y carga sus libretos a todos lados

La protagonista de ‘Baby Driver’ (2017) no trae sólo un libreto en su bolso, y es que mostró que guarda el guion de su proyecto actual y el del siguiente para poder leerlos en todo momento y así estimular su mente:

“Una de las cosas que siempre traigo conmigo son mis libretos, soy medio ñoña. Para mí es súper importante poder escribir en ellos cuando estoy actuando porque es algo que creativamente me permite desarrollar personajes. En el momento se me vienen muchas ideas a la cabeza, sobre todo cuando estoy ensayando antes de grabar, así que escribo muchas cosas”.

El bolso de Eiza González podría ser un botiquín médico

La celebridad sufre de varias complicaciones médicas con sus vías respiratorias y, por ese motivo, tiene su medicamentos para tratar y prevenir cualquier problema que afecte su desempeño:

“Siempre tengo medicinas para la garganta porque siempre la tengo seca [entonces] me obsesioné con este spray de menta porque es mejor que los chicles y esas cosas”.



Y no pueden faltar sus lentes de sol para proteger sus ojos de los dañinos rayos UV:

“Estos lentes los he usado como tres veces y todavía tienen la etiqueta del precio colgando. La verdad es que en algunas cosas soy muy desorganizada… es que soy Acuario, así que un acuariano lo puede entender, pero si lo único que necesito es que me cubran los ojos del sol entonces no importa”.

El maquillaje no es tan importante para ella

Durante la charla, la protagonista de ‘Blodshoot’ (2020) admitió que su hombro le duele por cargar tanto material de lectura (como guiones y libros), y no por traer consigo maquillaje, de hecho suele olvidarlo todo el tiempo.

“Me he dado cuenta de que siempre me falta maquillaje, siempre se me olvidan las brochas para pintarme, entonces tengo que poner el delineador en mi mano y agarrarlo con la uña hacer el delineado”.



Eso sí, el bálsamo para los labios es un infaltable para evitar que el frío los dañe. Sobre todo, ahora que, Eiza González, vive en Londres, en donde las lluvias son impredecibles.

Esto la ha llevado a tener medidas como llevar siempre un sombrero que proteja su peinado del clima. Como bonus, se protege del frío.

¿Te hubieras imaginado que un sombrero es la prioridad de Eiza por encima del maquillaje?

Cosas ‘random’ en su bolso: son fuera de lo común

Eiza admitió que está obsesionada con las tarjetas de felicitación; no se puede desprender de una, y es la de Dwayne ‘La roca’ Johnson, en la que hay una frase cómica que le provoca risas cada vez que la lee.

Puede que sea algo ‘random’ o sin sentido, pero la famosa explicó que es para regalarla a sus seres queridos o a una persona que haya impactado de forma positiva en su día.

“Siempre compro cosas así para mis amigos, me gusta dejarles cartitas aunque sean días esporádicos. Me encanta que la gente encuentre cartitas en su chamarra o así, claramente soy muy ñoña”.



Una cosa muy al azar que Eiza tiene en su bolso y ni ella entiende el porqué es un calcetín negro (ni siquiera encontró el par).

Por otra parte, está su ‘journal’ o libreta diario en donde apunta notas de utilidad para su trabajo como actriz.

De hecho cuenta uno de audiciones, en el que desarrolla al personaje a partir de los antecedentes o hechos que no aparecen en pantalla, pero que están implícitos en el guion. Si bien posee otro que usa durante la grabación del proyecto.

¿Un juguete sexual en su bolso? Esta es su divertida anécdota

Respecto a cosas útiles, Eiza González confesó que “le encanta leer”, así que los libros pequeños y de bolsillo son sus favoritos.

Su celular y un ‘power bank’ o batería portable son dos grandes esenciales; así como su cartera, gel antibacterial, su pasaporte y un cepillo de dientes eléctrico muy ruidoso que le hizo pasar un momento muy vergonzoso en el aeropuerto.

“Suena súper intenso. El otro día estaba en el aeropuerto y sin querer [el cepillo de dientes eléctrico] se prendió en mi bolsa cuando estaba pasando por seguridad y entonces sólo se oía el zumbido. Estaban muy confundidos sobre lo que había dentro y por un segundo pensaron que traía un vibrador”.