“Estoy llegando a una edad en la que me siento más segura: esta mujer que veo en el espejo es quien yo soy y tengo que quererla. No la quiero juzgar. Quiero decirle esto a mi cuerpo de manera consecuente, que estoy agradecida por esto, para que se mantenga saludable”, puntualizó a la revista sobre salud y ejercicios, en la que aparece en bikini en varias fotos tomadas en una playa.

“Hace unos cuatro años fui a un viaje con mi novio de aquel entonces y un paparazzi me tomo una foto en la plaza. Podía ver la celulitis en mi pierna en las fotos y estaba tan avergonzada. Ahora me siento tan sexy cuando veo mi celulitis o mi 'derrière' – que está tan grande, que tiene unos hoyuelos”, comentó.



“Me siento tan sexy cuando un meneo (en mi piel) o cuando me siento y mis piernas crean esos rollitos sobre mis caderas. Realmente me gustan. Me siento como una mujer, puedo mover mi cuerpo y me siento bastante empoderada, algo que nunca hubiera sentido en mis veinte”, puntualizó.