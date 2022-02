Eduin Caz tiene un nuevo problema de salud, ¿estará bien para cantar pronto?

Eduin Caz se sacó la última muela del juicio y está adolorido, pero que no cunda el pánico: parece que está bien para cantar pronto.

A través de sus historias de Instagram, el vocalista del Grupo Firme preocupó a sus seguidores recientemente al revelar que se estaba recuperando de una extracción de muela.

“Hola familia, ando bien mal, la vez pasada que me sacaron las tres muelas no me había dolido tanto como esta”, manifestó.



El dolor era tal, que no le había dejado comer nada hasta el momento de la publicación de la historia, puntualizó. De hecho, su cara parecía hinchada tras el procedimiento, de acuerdo con las imágenes.

Pero si bien la extracción de muela lo afectó mucho, parece que se va a recuperar pronto. El joven de 27 años también mostró lo que iba a cenar, incluyendo varias bolas de helados.

Todos sus fans esperan que se mejore pronto para que pueda salir al escenario el próximo mes, en Ciudad de México, y en abril en el festival de Coachella, California, donde los platos fuertes serán Hayy Styles, Billie Eilish y Ye, nuevo nombre de Kanie West.



“Estoy casi al borde del infarto COACHELLA @grupofirme Que nos pongan asistencia que ahí estaremos”, comentó Eduin en reacción al anuncio del festival el mes pasado.

Entre tanto, el intérprete de temas como ‘El amor no fue para mí’ y ‘Ya supérame’ se encuentra en Sinaloa, México, grabando un video musical, de acuerdo con TVNotas.

El mes pasado, los seguidores del artista también se sobresaltaron tras enterarse de que su camioneta había estado involucrada en un aparatoso accidente. El vehículo sí chocó, pero afortunadamente, Eduin no iba adentro.

Quien iba al timón era su tío y asistente Jorge Omar Cazares, quien fue reportado como fuera de peligro.

“Les agradezco a todos los mensajes y las llamadas”, comentó. “Es una noticia mala, pero todo bien”.