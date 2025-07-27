¿Muere famoso actor de Una Familia de Diez? Esta es la verdad sobre su situación
Preocupación se ha generado en el mundo artístico y entre los fans de la famosa comedia luego de que en horas recientes se reportó la supuesta muerte de uno de sus integrantes. Esto es lo que se sabe.
En las últimas horas circuló desde México la versión de que uno de los actores más queridos de la serie Una Familia de Diez había supuestamente fallecido.
Se trata de Eduardo Manzano, don Arnoldo López Conejo en la exitosa comedia de televisión.
Pero, ¿qué es lo que realmente le sucedió?
Lo que se sabe sobre el actor Eduardo Manzano
Eduardo Manzano Martínez, hijo del primer actor, salió a redes sociales a aclarar la situación de su padre luego de reportarse su falsa muerte.
"Sí (es mentira)", dijo al respecto en un 'live' citado por el portal del diario El Financiero este sábado 26 de julio.
"Estamos expuestos a eso, a que nos hagan noticias falsas", agregó.
Luego hizo una publicación en Facebook en donde mostró una foto con el legendario 'Polivoz' dejando claro que el artista de 87 años se encuentra bien.
"Les pido de la manera más atenta: no se dejen llevar por las noticias con respecto a la salud de mi papito", clamó.
"Y de la misma forma agradezco todos los mensajes recibidos por dicha noticia, ratificando el gran amor que le tienen a mi hermoso papito. Por igual les pido en la medida de lo posible, si está en ustedes, compartan este 'post', difundan y desmientan esta barbaridad de noticia ('fake') de gente sin escrúpulos", solicitó.
Mencionó que asegurar que don Eduardo Manzano murió "sólo lastima e inquieta a todos los que amamos, honramos y respetamos a mi amado papito".
La salud de Eduardo Manzano
No es la primera ocasión en que la salud de don Eduardo Manzano causa preocupación.
En ese entonces salió avante y fue dado de alta para continuar con su vida diaria.