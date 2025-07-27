¿Muere famoso actor de Una Familia de Diez? Esta es la verdad sobre su situación

Video Andrea Torre revela su lucha contra el cáncer de mama: soportó quimioterapias, radioterapias y cirugía

En las últimas horas circuló desde México la versión de que uno de los actores más queridos de la serie Una Familia de Diez había supuestamente fallecido.

Se trata de Eduardo Manzano, don Arnoldo López Conejo en la exitosa comedia de televisión.

Pero, ¿qué es lo que realmente le sucedió?

Eduardo Manzano es uno de los comediantes mexicanos más queridos de la televisión. Es recordado por su legendario show 'Los Polivoces'. Imagen Mezcalent

Lo que se sabe sobre el actor Eduardo Manzano

Eduardo Manzano Martínez, hijo del primer actor, salió a redes sociales a aclarar la situación de su padre luego de reportarse su falsa muerte.

"Sí (es mentira)", dijo al respecto en un 'live' citado por el portal del diario El Financiero este sábado 26 de julio.

"Estamos expuestos a eso, a que nos hagan noticias falsas", agregó.

Luego hizo una publicación en Facebook en donde mostró una foto con el legendario 'Polivoz' dejando claro que el artista de 87 años se encuentra bien.

"Les pido de la manera más atenta: no se dejen llevar por las noticias con respecto a la salud de mi papito", clamó.

"Y de la misma forma agradezco todos los mensajes recibidos por dicha noticia, ratificando el gran amor que le tienen a mi hermoso papito. Por igual les pido en la medida de lo posible, si está en ustedes, compartan este 'post', difundan y desmientan esta barbaridad de noticia ('fake') de gente sin escrúpulos", solicitó.

Mencionó que asegurar que don Eduardo Manzano murió "sólo lastima e inquieta a todos los que amamos, honramos y respetamos a mi amado papito".

El hijo de Eduardo Manzano 'El Polivoz' desmintió con este mensaje la supuesta muerte del actor de 87 años. Imagen Eduardo Manzano Martínez/Facebook

La salud de Eduardo Manzano

No es la primera ocasión en que la salud de don Eduardo Manzano causa preocupación.

Hace 4 años el también actor de Como Dice el Dicho, que puedes ver aquí en ViX, fue hospitalizado a causa de una infección en la vesícula biliar.