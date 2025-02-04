Una Familia de Diez

Actor de Una Familia de Diez a punto de morir por preinfarto: esto se sabe

La vida del actor se vio comprometida luego de someterse a una cirugía de emergencia que lo mantuvo más de una semana en terapia intensiva.

Elizabeth González.
El actor Carlos Ignacio, famoso por su personaje de 'Carlos', el padre de la 'Nena' de Una Familia de Diez, estuvo a punto de morir por un preinfarto.

El intérprete de 73 años reveló a la periodista Matilde Obregón que su salud se vio comprometida 15 años después de experimentar problemas en la próstata por lo que hace poco tuvo que ser operado de emergencia hace un par de años.

“Me operaron hace 15 años por primera vez y era agrandamiento de la próstata (…) pero no era cancerígena. Lo que hacen es que te quitan la membrana y te la vuelven a dejar del tamaño normal. El doctor me dijo: 'hay veces que vuelve a crecer ese músculo'. Pasaron 12 años y así fue. Me mandaron unos estudios y fui con el doctor de ANDA (Asociación Nacional de Actores) a que me autorizara unos estudios”, contó el 2 de febrero en el show de YouTube de la periodista.

“Él tenía el ultrasonido en el consultorio y me dice que me tiene que operar porque está invadiendo. No me dejó salir del consultorio. Me mete al hospital y en la noche me estaba operando. No me hizo nada, no sé cómo sea la operación, pero n o me quitó las cosas y me provocó una estenosis. Entonces haces pipí a chorrito, no haces normal. Se te cicatriza”, continuó.

Estuvo en terapia intensiva

Carlos Ignacio resaltó que una vez fuera del hospital fue que comenzó su calvario, ya que el médico no le recetó ningún antibiótico y lo mandó a descansar.

“Lo grave es que me manda a mi casa, no me da nada y al día siguiente me empieza una calentura de 40 grados, convulsiones, fatal”, narró.

La situación se complicó todavía más al punto de que tuvo que ser ingresado a terapia intensiva y recibir transfusiones de sangre. Incluso, reveló que la infección que había desarrollado lo llevó a sufrir un preinfarto.

“Estuve así de chupar faros porque me dio un preinfarto por las convulsiones, me dio septicemia, me tuvieron que hacer transfusiones, llegué a terapia intensiva (...) ya después mi doctor sí me operó la próstata, pero no me pudo quitar la estenosis”, dijo.

El actor de Una Familia de Diez concluyó su relato asegurando que el médico responsable de la negligencia médica no enfrentó consecuencias legales. Sin embargo, destacó que nunca más volvió a tener contacto con él.

Además de la estenosis causada desde la cirugía de la próstata, Carlos Ignacio sufre escoliosis, una desviación en la columna vertebral, y fuertes dolores de ciática, que lo han llevado a utilizar silla de ruedas.


Una Familia de Diez

