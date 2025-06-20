Actriz de Vencer el Pasado revela por qué terminó su romance con hijo de Biby Gaytán

Video Actriz de Vencer el Pasado reacciona a fotos muy cariñosa con hijo de Biby Gaytán

Valentina Buzzurro, actriz reconocida por su participación en telenovelas como Vencer el Pasado, reveló la razón por la que su romance con Eduardo Capetillo Jr. no prosperó.

Fue a mediados de abril que el hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo y la también cantante fueron captados abrazándose y aparentemente besándose.

Luego de que las imágenes se hicieran virales, la intérprete fue cuestionada sobre si ya mantenía una relación con el actor.

“Lo que puedo decir es que es un niño que me cae muy bien y que está muy guapo”, respondió a Televisa Espectáculos, manteniendo lo que pasaba entre ellos en privado.

Las alarmas en torno a la posible pareja surgieron después de que a Valentina no se le viera como acompañante de Eduardo en la boda de la hermana de este, Alejandra, el pasado 24 de mayo.

Valentina Buzzurro salía con Eduardo Capetillo Jr.: ¿qué ocurrió?

A meses de que los fotografiaran siendo afectuosos, Valentina Buzzurro finalmente admitió que se veía en plan romántico con Eduardo Capetillo Jr.

“Salimos un tiempo, la verdad, me quería dar la oportunidad de conocerlo y él a mí”, dijo en entrevista con Eden Dorantes este 19 de junio.

La originaria de Italia destapó que lamentablemente su intento de idilio fracasó y explicó que el motivo detrás de ello es su agenda laboral.

“Ahorita estoy grabando en Colombia, me dieron chance de venir un día, o sea, aquí a la presentación e irme”, comentó.

“Entonces, es un medio complicado, pero es un chavo maravilloso”, afirmó la artista de 24 años, “yo lo quiero mucho”.

Calificó como “lindo” el haber tenido citas con ‘Lalo’, como lo llaman cariñosamente, y recalcó que actualmente es difícil que se reúnan.

En cuanto a si existe la posibilidad de que más adelante retomen su conexión, ella aseveró: “En un futuro quién sabe”.

¿Eduardo Capetillo Jr. estaba enamorado?

Hasta el momento, Eduardo Capetillo Jr. no se ha pronunciado en cuanto a lo que vivió con Valentina. En marzo, aseguró ante la prensa mexicana: “A mí alguien me robó el corazón y ya se lo quedaron”.

