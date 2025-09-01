Eduardo Capetillo

“Horrorosa”: mamá de Biby Gaytán tiene inesperada reacción al escuchar canción de Lalo Capetillo Jr

El hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo sorprendió al publicar un video en el que sus abuelitos maternos reaccionan a la letra de su canción ‘Que te lleve la tristeza’.

Por:
Univision
Video Eduardo Capetillo Jr. se le declara a Lucerito Mijares en pleno concierto: esto pasó

Eduardo Capetillo Jr. presumió como nunca antes a sus abuelitos, Silvia Barragán y Daniel Gaytán, papás de Biby Gaytán.

A través de un video que compartió en Instagram, el joven cantante se dejó ver al lado de sus abuelitos, quienes reaccionaron a la letra de su nueva canción ‘Que te lleve la tristeza’.

Aunque el tema fue aplaudido por su don Daniel Gaytán, fue duramente criticado por doña Silvia, quien no daba crédito a la letra por frase como: “Que te lleve la tristeza, que no dejes de llorar… Que se te pasen las horas sin que te vuelva a llamar (…) Si ya no estás conmigo, tú no puedes ser feliz”.

“Madre santa (…) está muy feo eso… está horroroso… ¿cómo le va a decir a una mujer eso?”, se le escucha decir molesta.

“Sí, es la realidad (…) porque siempre, siempre, la mujer se hace la víctima”, la contradice don Daniel.

Así reaccionaron los abuelitos de Biby Gaytán a la nueva canción de su nieto.
Así reaccionaron los abuelitos de Biby Gaytán a la nueva canción de su nieto.
Imagen Eduardo Capetillo Jr. / Instagram


En el video, el cantante continúa poniendo fragmentos de la canción a sus abuelitos y casi al finalizar tema, el hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo le pregunta nuevamente a doña Silvia sus impresiones.

“¿Qué opinas”, la cuestiona nuevamente. “Horrorosa porque le está diciendo que es de lo peor, que ya no quiere nada con ella”, señala.

Sin embargo, cuando ésta entera que es su nieto quien interpreta la canción, la actitud de doña Silvia cambia y en automático le dice que el tema está “precioso”.

“¡Bravo!”, dice finalmente entre los aplausos de don Daniel, quien desde el inicio celebró el trabajo musical de su nieto.

¿Quiénes son los papás de Biby Gaytán?

Silvia Gaytán Barragán, mejor conocida como Biby Gaytán, nació el 27 de enero de 1972. La cantante es hija de Silvia Barragán, una reconocida bailarina de ballet, egresada del Instituto Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de México, mientras que su padre es el arquitecto Daniel Gaytán.

Fruto de su matrimonio nacieron sus cinco hijos: Chacho, Mano, Alejandro, Ruy y Biby Gaytán.


