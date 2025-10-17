Fabiola Campomanes

¿Biby Gaytán teme que actriz hable del supuesto romance de su hijo con ella?: así responde

La actriz respondió tajante ante la pregunta sobre la posibilidad de que Fabiola Campomanes ventile detallas del supuesto romance que sostuvo con Eduardo Capetillo jr en 2023.

Elizabeth González
Biby Gaytán fue cuestionada sobre la posibilidad de que la actriz Fabiola Campomanes ventile detalles del supuesto romance que sostuvo con su hijo, Eduardo Capetillo Jr, durante su participación en un reality show.

“Fabiola es una reina… No he visto el programa, pero Fabiola es una reina y solo le deseo éxito, alegría y felicidad como a todos”, expresó de inmediato la actriz ante Berenice Ortiz.

Sin embargo, ante la insistencia de los reporteros por saber sus impresiones sobre los rumores que surgieron en 2023 sobre un aparente noviazgo que habría surgido entre ellos durante su interacción en un reality de cocina en México, Biby Gaytán dejó claro que ese era un tema del que Eduardo Capetillo Jr. era el único responsable para hablar.

“Ay, no lo sé (si fue verdad)… yo me puedo hacer responsable solo de mí… hasta crees que de mi hijo adulto (puedo)”, sentenció.

¿Eduardo Capetillo Gaytán y Fabiola Campomanes fueron novios?

En julio de 2023 surgieron rumores sobre un supuesto romance entre Eduardo Capetillo Gaytán y la actriz Fabiola Campomanes, luego de que Ivonne Montero manifestara frente a la prensa que se todo el tiempo se la pasaban “juntos”.

Ante la controversia, la actriz de Cabo rompió el silencio y dejó claro que su vínculo con el hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo era solo de amistad.

“Eduardo es un ser hermoso, es un niño divino, incluso, el novio de mi hija es amigo de Eduardo, entonces es por eso que hubo esa amistad, pero es una amistad, nada qué ver”, declaró a Despierta América.

