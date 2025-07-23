Hijo de Biby Gaytán reacciona al controversial cambio de ‘look’ de la actriz: “Me va a matar”

Video Biby Gaytán comparte reveladora foto de Eduardo Capetillo en medio de rumores de separación

Eduardo Capetillo Jr. reaccionó al reciente cambio de ‘look’ que se hizo su mamá, Biby Gaytán, y que generó controversia en redes sociales.

Fue el pasado 9 de julio cuando la actriz publicó en Instagram un video que evidenció el corte de cabello con el que renovó su imagen.

PUBLICIDAD

Si bien, algunos usuarios de la plataforma la adularon, asegurándole que se ve “hermosa”, muchos otros le comentaron que así “se ve más grande”, que se echó “como 20 años encima” y que “parece de 70”.

@famososunivision ¡Renueva su look! 🤩 Biby Gaytán sorprendió a las redes dejando atrás su larga cabellera con un nuevo corte. ¿Qué te parece su nuevo estilo? 💇‍♀️✨ RenuevaTuLook BibyGaytán NuevoEstilo CorteDeCabello Transformación ModaYEstilo BellezaActual CambioDeImagen Tendencias2025 EstiloPersonal viral lifestyle famosos celebs celebridades entretenimiento series novelas fypシ゚viral noticias últimahora ♬ sonido original - Famosos - Famosos

Hijo de Biby Gaytán reacciona al cambio de ‘look’ de su mamá

Hasta el momento, Biby Gaytán no se ha pronunciado acerca de las opiniones negativas sobre el nuevo aspecto de su melena.

El que acaba de reaccionar públicamente a la transformación fue su hijo, Eduardo Capetillo Jr., aunque pareció dejar en evidencia que no lo había notado.

“¿Se cambió el ‘look’?”, respondió luego de que la prensa mexicana le cuestionara qué le dijo al verla, de acuerdo con un video compartido en ‘De primera mano’.

Luego de que un reportero le puntualizara que la también cantante “se cortó el pelo”, el actor soltó las carcajadas.

“Yo dije: ‘¡Ah, cabr…! No, me va a matar si no me di cuenta”, dijo la estrella de ‘Donde hubo fuego’, telenovela en la que participó con su papá, Eduardo Capetillo.

El artista de 30 años aseveró que, en realidad, todo el tiempo admira la belleza de la ex Timbiriche, quien por años se caracterizó por llevar el cabello largo.

“Yo siempre a mi mamá la voy a ver bien bonita y bien guapa porque pues es mi mamá. Uno a su mamá siempre la va a ver con esos ojos de amor que no acaban”, argumentó.

“Entonces, yo creo que sí se ve bien chida”, sentenció Lalo, todavía con la sonrisa aparentemente nerviosa en el rostro.

Biby Gaytán le tenía miedo a envejecer

En 2023, Biby Gaytán confesó a Televisa Espectáculos que, siendo una adolescente de 16 años, llegó a temerle a envejecer, sentimiento que se desvaneció con el tiempo.