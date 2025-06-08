Hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo habla sobre la supuesta separación de sus padres

Video Hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo es cuestionado sobre supuesta separación de ellos: esto revela

Eduardo Capetillo Jr., el mayor de los 5 hijos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, rompió el silencio tras la reciente versión de que sus famosos padres estarían separados.

La información la dio a conocer la periodista Mandy Fridmann, quien aseguró que los artistas supuestamente "ya no estarían viviendo juntos".

“Anunciarían su separación después de eso (de la boda de Alejandra Capetillo) y después de unos compromisos comerciales que tienen", alegó la comunicadora citada por People en Español este 5 de junio.

¿Qué dijo Eduardo Capetillo Jr.?

El portal de la revista People en Español publicó este 8 de junio las primeras declaraciones del hijo de la pareja y así reaccionó sobre la supuesta separación de sus padres.

"A cada ratito a mis pobres papás les sacan (algo). A mi papá a cada rato lo matan. De repente nos dicen 'oigan, ya se murió su papá'. Y yo '¡qué la canción!'", dijo el joven de 30 años.

"Ahí andan los dos: están contentos los viejos", agregó el también cantante.

"Que yo sepa no (se están separando). No me han comentado, no me han enviado el memorándum. Ahí andan, están muy contentos", destacó.

Ni Biby Gaytán ni Eduardo Capetillo reaccionaron de manera inmediata tras lo asegurado por Mandy Fridmann.

Hijo de Biby y Capetillo revela cómo está la pareja

Capetillo Jr. también compartió cómo toman sus padres los señalamientos que los rodean.

" Lo toman normal, es parte de (ser parte del medio artístico) y ni modo. Es lo mismo que cuando nos lo matan (a mi papá)", reiteró.

" Están muy contentos y creo que esto hay que tomarlo cómo es. Entiendo que la gente quiere saber y hay que decirle también a la gente porque ellos nos dan mucho cariño, están con nosotros, se preocupan también y ellos son parte de nosotros, nosotros, de cierta manera, parte de ellos. Entonces, es importante que sepan (lo que ocurre)", dijo Capetillo Gaytán, citado por People en Español.

"Hablo con ellos, prácticamente, todas las noches, todos los días, y ahí siempre platicamos, y no veo nada que vaya por allá de ese estilo (que se vayan a separar)", alegó el joven.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo son considerados como uno de los matrimonios más sólidos del mundo del entretenimiento en México. Ellos se casaron en 1994.