Muere Lorena Velázquez, actriz de El Privilegio de Amar y Qué Pobres Tan Ricos, a los 86 años

La actriz mexicana Lorena Velázquez murió este jueves 11 de abril, informó la Asociación Nacional de Actores a través de sus redes sociales.

La periodista Maria Luisa Valdés Doria reportó que Velázquez perdió la vida durante la noche. "Acaba de fallecer la actriz Lorena Velázquez a los 86 años de edad", informó en X (antes Twitter).

De acuerdo con N+, el reportero de Televisa Espectáculos, Mario Manjarrez, tuvo contacto con Eduardo Novoa Villar, el único hijo de la actriz, quien informó sobre las causas del deceso de la actriz.

"Fueron complicaciones respiratorias los que llevaron al lamentable deceso de su señora madre. Dijo que, desde hace unos días, ella empezó a presentar malestares que se fueron complicando al paso de las horas hasta que lamentablemente hoy (11 de abril) murió en su departamento", reportó Eduardo Meléndez.

La actriz Lorena Velázquez murió a los 86 años. Imagen Mezcalent

Actores dan último adiós a Lorena Velázquez

La actriz de la telenovela Rubí fue despedida cariñosamente en redes sociales por sus amigos actores.

"QEPD mi querida Lorena Velázquez!! Inmensa tristeza!", escribió Victoria Ruffo en X,

Ana Patricia Rojo también le dedicó un emotivo mensaje: "Querida Lory, contigo he viajado, he reído , he compartido, he conversado y he tenido la fortuna de ser tu amiga .. Me duele mucho tu partida. Mis oraciones para tu descanso y con tu hijo @creaturepixel . Descansa en paz mi querida #lorenavelazquez", se lee en su cuenta de Facebook.

¿Quién era Lorena Velázquez?

Lorena Velázquez, cuyo nombre completo era María de la Concepción Lorena Villar Dondé, nació el 15 de diciembre de 1937 en la Ciudad de México.

La actriz estudió ballet y teatro en la Escuela de Bellas Artes. Su amor por el cine se debía a su padre adoptivo, quien era director. Comenzó su trayectoria cinematográfica con la película Caras nuevas (1956) y rápidamente se destacó en roles protagónicos, como en Un mundo nuevo (1957). Su belleza atrajo a los productores y trabajó con figuras icónicas como Germán Valdés 'Tin Tan', Adalberto Martínez 'Resortes', Marco Antonio Campos 'Viruta' y Gaspar Henaine 'Capulina'.

Además de películas de cine fantástico, participó en títulos como 'Ellas también son rebeldes' (1961), 'El rapto de las sabinas' (1962) y 'Santo contra las mujeres vampiro' (1962), donde interpretó a una reina y la película ganó premios internacionales por su maquillaje. A lo largo de su carrera, actuó en diversas películas, incluyendo 'Estafa de amor' (1970), 'Fray Don Juan' (1970), 'Cinco mil dólares de recompensa' (1975) y más recientemente, 'Cartas a Elena' (2011).