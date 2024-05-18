Pedro Rivera

¿Don Pedro Rivera volverá a ser papá a sus 77 años? Jacqie reacciona a los rumores de embarazo

Desde marzo se especula que don Pedro y su novia Nataly podrían estar esperando un hijo, debido a un video en donde la pareja acude con una doctora para practicarse la prueba de embarazo. Jacqie Rivera fue cuestionada por la prensa al respecto y esto contestó.

Por:
Ashbya Meré.
Video Novia de don Pedro Rivera causa polémica por amamantar a su hija de 6 años: video

Recientemente surgieron rumores de que don Pedro Rivera, de 77 años, y su novia Nataly Rodríguez, de 42, podrían estar esperando un hijo.

¿La novia de don Pedro Rivera está embarazada?

Los reporteros Nelssie Carrillo y Shy Gutiérrez compartieron en el podcast 'Chisme Time' el 14 de mayo, un video en donde el patriarca de la familia Rivera le responde a una seguidora sus felicitaciones sobre el supuesto bebé que espera junto a su pareja.

"Y si va a ser papá pues qué bueno", dice una mujer a la que no se le ve el rostro. "Ándele pues, muchísimas gracias, pero mejor no voy a ser (papá) porque ahí la gente anda diciendo que sé me ayudaron", dijo don Pedro.

La mujer agregó: "Dígales que sí para que lo ayuden también a mantenerlo", comentario que provocó la risa del cantante.

Aunque se desconoce la fecha del video, en marzo pasado don Pedro y Nataly acudieron con una doctora para que, según palabras del cantante, le practicaran una prueba de embarazo a su pareja.

"¿Que no viniste a que te hicieran la prueba de embarazo?", se escucha decir a don Pedro. "Pues sí, pero ahorita le voy a cantar para que salga positiva", le responde Nataly abrazando a la doctora, quien aceptó que le interpretara una canción en el consultorio.

Jacqie Rivera reacciona a los rumores de embarazo de su abuelo

En el aeropuerto de Los Ángeles, Jacqie Rivera fue abordada por la prensa respecto a los rumores de presunto embarazo de su abuelo.

" Pues que todo salga bien, que salga con salud, es lo que les deseo", dijo la hija de Jenni Rivera a la prensa, reportó el show 'La Mesa Caliente' el 17 de mayo.

Hasta el momento la pareja no se ha pronunciado sobre los rumores de embarazo.

