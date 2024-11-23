Hijos de Jenni Rivera sufren otro revés: don Pedro se apunta nuevo triunfo en la corte

Video Pedro Rivera reacciona tras reportarse que Chiquis y sus hermanos habrían perdido demanda contra él

Los hijos de Jenni Rivera recibieron otro revés en la demanda contra su abuelo Pedro Rivera y las disqueras Cintas Acuario y Ayana Music, en la que reclaman millonarias regalías por la supuesta explotación indebida de la imagen, el nombre y varios temas musicales de la fallecida cantante.

De acuerdo con información del programa 'Ventaneando', que tuvo acceso a documentos oficiales de la corte, la audiencia que se tenía prevista para el 22 de noviembre fue negada por el juez, debido a que no presentaron sus argumentos a tiempo.

PUBLICIDAD

Pedro Rivera se apunta un triunfo

Jacqie, Mike, Jenicka y Jhonny alegan que Cintas Acuario no ha pagado las regalías correspondientes de varios temas de su madre. Sin embargo, en la contrademanda que interpuso don Pedro Rivera expone por qué no hay deuda.

Según los documentos presentados por el patriarca de los Rivera, se detalla que desde 2005 Cintas Acuario tenía un acuerdo de regalías con la disquera Fonovisa, la cual distribuía el material de Jenni Rivera.

El contrato establecía que Fonovisa entregaba el 50 por ciento de las regalías a Ayana Musical, y ésta a su vez se los entregaba a 'La Diva de la Banda'.

En 2009 el acuerdo fue modificado por Fonovisa, por lo cual comenzó a pagar directamente las regalías a Jenni. Sin embargo, Ayana Musical no fue notificada del cambio y siguió pagando a Jenni Rivera hasta 2013, año en que se dieron cuenta que ya no debían hacerlo.

Se explica que esto se le avisó a los hijos de Jenni de "forma oral" y ellos no tuvieron problema en acatarlo. Sin embargo, en 2022 desconocieron la notificación y reclamaron las supuestas regalías faltantes.

Pedro Rivera señala en la contrademanda que, debido a los cuatro años que estuvieron enviando las regalías a Jenni Rivera de manera errónea por desconocer los cambios en el contrato con Fonovisa, sus nietos le saldrían debiendo casi el cincuenta por ciento de la cantidad total.

Se tienen previstas dos audiencias para diciembre, previas al juicio que comenzaría el 11 de febrero de 2025.