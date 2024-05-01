Doña Rosa Saavedra demandará a su ex Pedro Rivera por manutención: “Perdí mi dignidad”

Video Mamá de Jenni Rivera confiesa quiénes son sus nietos favoritos y las redes la tunden

Doña Rosa Saavedra, madre de la difunta Jenni Rivera, reveló que demandará a su exesposo, Pedro Rivera, para que le dé manutención.

La señora, de 80 años, compartió que considera merece recibir periódicamente una cantidad económica de parte del empresario.

PUBLICIDAD

Mamá de Jenni Rivera afirma que perdió su “dignidad” ante Pedro Rivera

Rosa Saavedra, quien estuvo casada con Pedro Rivera por más de cuatro décadas, aseguró que lo apoyó, desde que era jóvenes, para que llegara a ser exitoso.

“Sí había amor, claro que sí. Yo trabajé muchos años para hacer el imperio, para hacer el dinero. Le ayudé a ese señor en todo, hasta en cantinas trabajé”, dijo en un video para su canal de YouTube.

Sin embargo, ella puntualizó que don Pedro no le estaría reconociendo su esfuerzo: “Porque (para él) no me merezco yo un pago del señor Rivera de la esposa”.

“A mí me tiene que mantener toda la vida no importa si tiene 10 o 20 mujeres o que se haya casado con 20”, sentenció tajante.

Fiel a su pensar, ella estaría revisando la posibilidad de demandar al padre de sus hijos por la manutención: “Entonces, andamos en eso. Ni modo don Pedro”.

Fue en abril de 2012 cuando Saavedra y Rivera concretaron legalmente su divorcio, tras tiempo sin ser pareja. No obstante, continuaron siendo cercanos y hasta creaban contenido juntos para la citada plataforma.

“Yo estaba esperando, me puse a trabajar aquí con él, perdí, como dicen, mi dignidad, lo dejé entrar a mi casa ya de estar separados 20 años”, dijo.

“Por querer yo… a ver si agarraba ese dinero que yo me merezco porque trabajé toda la vida con ese señor desde que llegamos aquí a Los Ángeles”, agregó.

Con ese panorama, doña Rosa comentó: “Andamos con abogados y ni modo. Tenemos que gastar en abogados. A parte, el escándalo que se viene también es grande”.

PUBLICIDAD

A Rosa Saavedra la mantuvo Jenni Rivera tras su divorcio de Pedro Rivera

La señora Rosa Saavedra detalló que, luego de su divorcio de Pedro Rivera, fue su hija Jenni Rivera quien la apoyó financieramente.

“Me dijo (ella): ‘Mamá ya sepárese, yo la voy a mantener. Mi papá no le va a dar dinero, mi papá no le quiere dar dinero’. Y le respondí: ‘Está bien’”, contó.

“Entonces mi hija me estuvo manteniendo ese tiempo, (de) abril a noviembre. En diciembre no me acuerdo si me dio porque ella me mandaba dinero con Loaiza o con Chiquis”, añadió.