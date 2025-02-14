Pedro Rivera

¿Papá de Jenni Rivera en problemas con la justicia por “mentir” en la corte ante demanda de su esposa?

La abogada de Juanita Ahumada, quien demandó a don Pedro Rivera para resolver su divorcio y obtener manutención, afirmó que él no estaría diciendo “la verdad” en sus declaraciones oficiales, por lo que el juez “le va a poner sanciones” si sigue haciéndolo.

Por:
Dayana Alvino.
Don Pedro Rivera, papá de la difunta Jenni Rivera, se encuentra actualmente en medio de un juicio tras la demanda que su aún esposa, Juanita Ahumada, interpuso en su contra para resolver su divorcio y solicitarle manutención.

La tarde de este 13 de febrero, tanto el productor musical como su expareja acudieron a una audiencia en la Corte Superior de Long Beach, en Los Ángeles, California, con sus respectivos abogados.

¿Papá de Jenni Rivera enfrenta problemas con la ley?

A su salida de la cita, la representante de Juanita Ahumada, Cynthia Palacios, dio a conocer que el señor Pedro Rivera habría sido notificado con respecto a una presunta situación indebida.

“Las mentiras que echó en Corte y que esta ya le dio noticia que quiere la verdad solamente”, dijo en entrevista con la periodista Magaly Ortiz.

Presumiblemente, ella se referiría al reporte que el también abuelo de Chiquis hizo acerca de sus ingresos financieros pues, la parte acusadora, afirmaría, según Hoy Día, que él habría ganado millones de dólares durante el tiempo que estuvieron juntos.

“Ustedes lo vieron hoy, él es el que está detallando todo esto, con mentiras, con no decir la verdad, no enseñar los documentos necesarios”, enunció Palacios.

“Las sanciones en la Corte son para personas que pierden la credibilidad y en esta audiencia, el señor Rivera perdió la credibilidad con el juez, quien básicamente le está advirtiendo que si sigue de esta manera, le va a poner sanciones y pueden ser bastantes”, externó.

Al respecto, el letrado de Rivera, Jesús Saucedo, fue interrogado por un miembro de la prensa: “Don Pedro dice una cosa, parece ser que hasta el juez lo ha querido sancionar”.

“Fue un malentendido”, aseveró, sin adentrarse en si su cliente recibió o no un aviso formal del magistrado en cuanto al tema.

Además, de acuerdo con lo trascendido, “bajo juramento” Ahumada compartió con la autoridad que presuntamente “fue despojada de 200 mil dólares” por su marido.

“Eso es algo muy íntimo, no puedo platicar…”, dijo el defensor de ‘El Patriarca del Corrido’, “se va a aclarar el 26 de marzo”.

¿Pedro Rivera hizo firmar un acuerdo prenupcial a su ex sin informarle?

Abordando otra imputación, Juanita Ahumada contestó si es cierto que firmó un documento, que habría resultado ser un acuerdo prenupcial, sin pactarlo previamente con Pedro Rivera.

“No [sabía de eso]. De hecho, nos casamos y yo dije, ‘pues nos estamos casando y estoy firmando el matrimonio’”, aseveró.

“Nuestra posición es que [el acuerdo prenupcial] no es válido”, sentenció su abogada, puntualizando que es uno de los puntos que revisarán con el magistrado.

Cynthia Palacios además confirmó que el juez estaría considerando determinar que Rivera le entregue a Ahumada 10 mil dólares al mes como manutención.

