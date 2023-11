Pedro Rivera señala a su nieta Jacqie de no continuar con el "acuerdo" sobre el material de Jenni

"Yo me acuerdo que ese día Jacqie me llamó llorando y me dijo: 'Tío, ¿por qué me dijo eso mi abuelo?'", reveló Lupillo, quien no aclaró la fecha en que su sobrina habría intentado una acercamiento con el padre de su fallecida madre. "Le dije: 'No sé, mija, no sé cómo explicarte eso'. Le dije claramente que yo desconocía a mi papá ese día", confesó el cantante.