En proceso un documental sobre el 'desperfecto' de vestuario de Janet Jackson en el Super Bowl 2004

El interés por el tema resurgió luego que Timberlake se disculpó con Spears y Jackson en febrero, despu´es de que The New York Times lanzó su documental 'Framing Britney Spears', que también aborda la relación que el cantante y actor tuvo con Spears , según el sitio web.

“He visto los mensajes, las etiquetas, comentarios y preocupaciones y quiero responder. Me disculpo profundamente por todo el tiempo en el que mis acciones contribuyeron a problemas, donde hablé cuando no debía, o no levanté mi voz por lo que era justo. Entiendo que quedé corto en esos y muchos otros momentos y me beneficié de un sistema que condona la misoginia y el racismo”, dijo en Instagram.