Muere la cantante Djidja Cardoso por presunta sobredosis de medicamento para caballos

Video “Cuidarse es bueno”: esto decía Djidja Cardoso antes de morir por un supuesto medicamento para caballos

Djidja Cardoso, cantante folclórica brasileña y famosa por actuar con el grupo Boi Garantido, murió a los 32 años.

La artista fue encontrada sin vida, al interior de su apartamento en Manaos, Brasil, por sus familiares, de acuerdo con el medio nacional g1.

¿Qué le ocurrió a Djidja Cardoso?

Según el reporte del diario, citando a “una fuente cercana”, los familiares de Djidja Cardoso intentaron contactarla por teléfono durante varias horas, pero no lograron hacerlo.

Ante la situación, ellos decidieron acudir a su residencia, donde, al ingresar, vieron el cuerpo inerte de la intérprete sobre la cama, alrededor de las 6 de la mañana (tiempo local) del martes 28 de mayo.

La cantante Djidja Cardoso tenía 32 años. Imagen Djidja Cardoso/Instagram

El informe preliminar del Instituto Médico Legal señaló que el deceso se produjo por un edema cerebral que afectó el funcionamiento de su corazón y la respiración.

La institución, sin embargo, no indicó qué llevó a la también empresaria a esa situación. Los resultados finales de la necropsia y el examen toxicológico estarían listos a finales de junio.

Entre tanto, la policía sospecha que el fallecimiento sería resultado de una sobredosis de ketamina, pues el organismo de Djidja tenía signos de uso excesivo de la sustancia.

Dicho medicamento, explica la BBC, comenzó siendo usado para tranquilizar a los caballos. Por su potencial alucinógeno, empezó a venderse en todo el mundo como una droga recreativa.

Cardoso estuvo principalmente activa en la industria de la música entre 2016 y 2020, expone The Sun. Tras dejar de actuar, abrió su salón de belleza, BelleFemme, en la región amazónica.

Ella saltó a la fama después de su ‘show’ en el Festival Folclórico de Parintins, una fiesta popular realizada anualmente en la ciudad homónima, en Brasil.

Madre y hermano de Djidja Cardoso son detenidos

g1 dio a conocer que Djidja Cardoso, su hermano, Ademar, y la madre de ambos, Cleusimar, estaban siendo investigados desde hace más de un mes, antes de lo ocurrido a la celebridad.

Las averiguaciones eran por su supuesta implicación en un grupo religioso que obligaba al uso de estupefacientes para alcanzar una falsa plenitud espiritual.

Tras la muerte de la cantante, la Policía Civil de Amazonas lanzó la Operación Mandrágora, que resultó en la detención de Cleusimar y Ademar.

Igualmente fueron arrestados Verônica Seixas, Claudiele da Silva y Marlisson Vasconcelos, todos empleados de la familia.