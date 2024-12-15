Carolina Sandoval

Esposo de 'La Venenosa' lanza mensaje a su suegra tras restregarle "lo bajo que caíste"

Este fin de semana llamó la atención un mensaje que Nick Hernández dedicó a la madre de su aún esposa Carolina Sandoval 'La Venenosa'. Esto luego de una dura crítica que le hizo la señora ante el escándalo que ha provocado el divorcio de la pareja.

Video Esposo de 'La Venenosa' acusa "estafa" tras responsabilizarla de la situación económica de ellos

Nick Hernández sorprendió con un mensaje dedicado a la madre de su aún esposa Carolina Sandoval 'La Venenosa' en medio del proceso de divorcio que los tiene enfrentados.

Las palabras del venelozano hacia doña Amalia de Sandoval llegaron solo horas después de que su aún suegra externara en una publicación de Instagram su completa reprobación ante cómo él ha manejado la ruptura con la presentadora.

¿Qué le dijo Nick Hernández a la mamá de ‘La Venenosa’?

El también contador público compartió en Instagram este sábado 14 de diciembre algunas imágenes con Amalia Victoria, la hija de 8 años que comparte con Carolina Sandoval.

Aparentemente la niña habría participado en un festival navideño: "Baile de Navidad 2024, lo hiciste espectacular mi princesa hermosa", escribió el empresario.

Con el mensaje publicó una 'selfie' con su hija y un par de fotos del desempeño de ella.

Nick Hernández compartió estas imágenes de su hija Amalia Victoria, quien habría participado en un festival navideño.
Nick Hernández compartió estas imágenes de su hija Amalia Victoria, quien habría participado en un festival navideño.
Imagen Nick Hernández/Instagram

Sin embargo, después de sus primeras palabras hizo un agradecimiento en el que sorprendió que incluyera a su suegra, doña Amalia Sandoval; a la hermana de la presentadora, Mariela 'Pekas' Sandoval; y a la pareja de ella, Jorge Dokmaji.

"Gracias a 'Pekas' Sandoval, Jorge Dokmaji y en especial a la abuelita Amalia Sandoval por esta noche inolvidable. Los quiero un montón", dijo Nick Hernández.

Este es el mensaje que le dedicó Nick Hernández a su suegra en Instagram tras criticarlo públicamente.
Este es el mensaje que le dedicó Nick Hernández a su suegra en Instagram tras criticarlo públicamente.
Imagen Nick Hernández/Instagram

El mensaje en el que mencionó a la madre de 'La Venenosa' llamó la atención debido a que horas antes la señora había arremetido en contra de él.

" Tu hija sabrá lo bajo que caíste con una familia que lo que hizo fue ayudarte. Dios te perdone", escribió doña Amalia en la sección de comentarios desde la que aparentemente sería su cuenta de Instagram en una publicación que Nick Hernández hizo el pasado 12 de diciembre con un retrato de él y Amalia Victoria.

Doña Amalia reaccionó así en la publicación de Nick Hernández
Doña Amalia reaccionó así en la publicación de Nick Hernández
Imagen Nick Hernández/Instagram


El perfil de la cuenta de la señora es privado y en una revisión que Univision Famosos hizo la noche de este sábado 14, el mensaje a su yerno ya no aparecía visible debido a que él limitó los comentarios en sus publicaciones.

De acuerdo con declaraciones que había hecho antes Carolina Sandoval, su madre y Nick Hernández tenían una excelente relación, sin embargo, tras la polémica también hubo una ruptura entre ellos.

El divorcio de ‘La Venenosa’

La comunicadora acusa a su esposo de haber puesto una demanda de divorcio aparentemente a sus espaldas mientras ella estaba de viaje con su hija por España a finales de noviembre pasado.

Nick Hernández la ha responsabilizado de la mala situación económica del matrimonio y en un mensaje que él le envió al periodista Alex Rodríguez le reveló que la causa de la separación es porque "no se entienden financieramente".

La pareja ha estado casada por casi 10 años y apenas en julio pasado renovaron sus votos.

Video Hija mayor de ‘La Venenosa’ se pronuncia tras irse de casa en medio del divorcio de su madre
