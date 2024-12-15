Esposo de 'La Venenosa' lanza mensaje a su suegra tras restregarle "lo bajo que caíste"

Video Esposo de 'La Venenosa' acusa "estafa" tras responsabilizarla de la situación económica de ellos

Las palabras del venelozano hacia doña Amalia de Sandoval llegaron solo horas después de que su aún suegra externara en una publicación de Instagram su completa reprobación ante cómo él ha manejado la ruptura con la presentadora.

¿Qué le dijo Nick Hernández a la mamá de ‘La Venenosa’?

El también contador público compartió en Instagram este sábado 14 de diciembre algunas imágenes con Amalia Victoria, la hija de 8 años que comparte con Carolina Sandoval.

Aparentemente la niña habría participado en un festival navideño: "Baile de Navidad 2024, lo hiciste espectacular mi princesa hermosa", escribió el empresario.

Con el mensaje publicó una 'selfie' con su hija y un par de fotos del desempeño de ella.

Nick Hernández compartió estas imágenes de su hija Amalia Victoria, quien habría participado en un festival navideño. Imagen Nick Hernández/Instagram



Sin embargo, después de sus primeras palabras hizo un agradecimiento en el que sorprendió que incluyera a su suegra, doña Amalia Sandoval; a la hermana de la presentadora, Mariela 'Pekas' Sandoval; y a la pareja de ella, Jorge Dokmaji.

"Gracias a 'Pekas' Sandoval, Jorge Dokmaji y en especial a la abuelita Amalia Sandoval por esta noche inolvidable. Los quiero un montón", dijo Nick Hernández.

Este es el mensaje que le dedicó Nick Hernández a su suegra en Instagram tras criticarlo públicamente. Imagen Nick Hernández/Instagram

El mensaje en el que mencionó a la madre de 'La Venenosa' llamó la atención debido a que horas antes la señora había arremetido en contra de él.

" Tu hija sabrá lo bajo que caíste con una familia que lo que hizo fue ayudarte. Dios te perdone", escribió doña Amalia en la sección de comentarios desde la que aparentemente sería su cuenta de Instagram en una publicación que Nick Hernández hizo el pasado 12 de diciembre con un retrato de él y Amalia Victoria.

Doña Amalia reaccionó así en la publicación de Nick Hernández Imagen Nick Hernández/Instagram



El perfil de la cuenta de la señora es privado y en una revisión que Univision Famosos hizo la noche de este sábado 14, el mensaje a su yerno ya no aparecía visible debido a que él limitó los comentarios en sus publicaciones.

De acuerdo con declaraciones que había hecho antes Carolina Sandoval, su madre y Nick Hernández tenían una excelente relación, sin embargo, tras la polémica también hubo una ruptura entre ellos.

El divorcio de ‘La Venenosa’

La comunicadora acusa a su esposo de haber puesto una demanda de divorcio aparentemente a sus espaldas mientras ella estaba de viaje con su hija por España a finales de noviembre pasado.

Nick Hernández la ha responsabilizado de la mala situación económica del matrimonio y en un mensaje que él le envió al periodista Alex Rodríguez le reveló que la causa de la separación es porque "no se entienden financieramente".

La pareja ha estado casada por casi 10 años y apenas en julio pasado renovaron sus votos.