Carolina Sandoval afirma que "no tenía idea" de la demanda de divorcio: esto dice su esposo

Video 'La Venenosa' advierte sobre su divorcio: "Por el bien de mi familia existen cosas que voy a omitir"

Carolina Sandoval confirmó que su aún esposo, Nick Hernández, interpuso una demanda de divorcio, tras nueve años de matrimonio.

Este martes 26 de noviembre, la presentadora envió, desde Madrid, un video-comunicado al programa del que forma parte, ¡Siéntese Quien Pueda!

PUBLICIDAD

“Esto es tal vez lo más difícil que me ha tocado comunicar”, admitió al inicio de su mensaje la presentadora, quien lucía serena.

“En efecto, ya deben de haber escuchado, que quien fue mi esposo, quien sigue siendo mi esposo desde hace ya casi 10 años, interpuso una demanda de divorcio”, indicó.

Carolina Sandoval no sabía sobre el accionar de su aún marido

‘La Venenosa’, como es conocida popularmente, detalló que ella y Nick Hernández ya “venían” preparando “de una forma emocional” y espiritual su separación.

Sin embargo, aclaró que no sabía que él había dado inicio a los trámites: “Me enteré al aterrizar en Madrid, por los medios de comunicación”.

“No tenía ni la más mínima idea de que la demanda estaba interpuesta”, aseguró tajantemente la estrella de televisión.

“A mi equipo de abogadas, con quien tengo conversando un año, también les sorprendió mucho esto porque ya se habían puesto en contacto con mi actual esposo”, explicó.

Carolina Sandoval puntualizó que ella y el empresario siguen “compartiendo la misma casa”, pero que “no existe comunicación efectiva” entre ambos.

“Soy de las que piensa que en este momento es mejor un buen divorcio que un mal matrimonio. Quiero que esto sea de una manera pacífica”, mencionó.

“Si en el pasado no me han visto hablando mal de ninguno de los padres de mis hijas, no va a ser ahora cuando voy a empezar”, sumó.

Ella recalcó que desea que el divorcio ocurra “de forma pacífica”, pues, además, “existen muchas cosas relacionadas con la empresa” que lleva su nombre “que tienen que aclararse”, en cuanto a “temas financieros”.

PUBLICIDAD

“Yo estoy bien, estoy tranquila, recobrando la paz. Yo soy muy alegre, a mí nada de las circunstancias que me pueden tratar de llevar al piso, no me debilitan, me fortalecen”, sentenció.

“Por el bien de mi familia, existen cosas que voy a omitir, que no voy a mencionar, que voy a guardar. Creo que mi hija, Amalia Victoria, y también Bárbara se merecen respeto de mi parte”, concluyó.

Esposo de Carolina Sandoval rompe el silencio

Por su parte, antes de que Carolina Sandoval se pronunciara, Nick Hernández brindó sus primeras declaraciones al respecto de la disolución de su enlace conyugal.

En una declaración escrita a la periodista Mandy Fridmann, quien la difundió ayer lunes, el contador confesó estar “muy triste”.

“Antes de tomar la decisión busqué opciones de salvar nuestro matrimonio, pero no lo logré. No hubo sorpresas, desde hace tiempo lo estamos conversando”, aseveró.

El venezolano sostuvo para finalizar: “La amo con todo mi corazón, pero una relación es de dos. No nos estábamos entendiendo”.