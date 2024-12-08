Esposo de 'La Venenosa' sorprende con mensaje a su 'princesa' tras ventilarse que tendría pareja

Video ‘La Venenosa’ responde si su esposo se fue de la casa y si habló con su hija tras pedirle el divorcio

Nick Hernández, aún esposo de Carolina Sandoval 'La Venenosa', sorprendió con un cariño mensaje que dedicó a alguien muy especial en su vida y en medio del proceso de divorcio que emprendió contra la presentadora.

Esto luego de que la venezolana aseguró el pasado 6 de diciembre que su marido aparentemente ya tendría pareja.

¿Qué dijo el esposo de ‘La Venenosa’?

El empresario retomó actividad en Instagram este fin de semana y dedicó un mensaje el sábado 7 de diciembre a quien él considera su 'princesa'.

"Hermosa mi princesita", escribió junto a un par de fotos en las que aparece Amalia Victoria, la hija que tiene en común con la presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda!

Nick Hernández, aún esposo de Carolina Sandoval 'La Venenosa', le dedicó este cariñoso mensaje a Amalia Victoria, la hija que tienen en común, en plena polémica por su divorcio. Imagen Nick Hernández/Instagram



Con las fotos él agregó la etiqueta "#LaNiñaDePapi" y se ve a Amalia Victoria abrazando a su mascota en un fondo con figuras de algunos elefantes.

Un día antes, Nick Hernández también publicó un mensaje motivacional en cuyo pie de publicación escribió: "Un día a la vez".

También publicó este otro mensaje referente a la estabilidad mental Imagen Nick Hernández/Instagram



En la foto se lee: "Nota mental. Cuando sientas que vas a colapsar, recuerda: Un día a la vez. Una cosa a la vez. Un pensamiento a la vez".

Según declaraciones de 'La Venenosa' hechas en ¡Siéntese Quien Pueda! días atrás, su esposo ya había dejado el hogar familiar que compartían.

Según su testimonio, Nick Hernández le había dejado a su hija una nota escrita en una pizarra: "Te amo, Amalia Victoria".

De acuerdo con lo dicho por 'La Venenosa', el también contador público habría entablado la demanda de divorcio a sus espaldas y mientras ella estaba de viaje con su hija menor en España a finales de noviembre pasado.

¿Esposo de ‘La Venenosa’ tiene pareja?

En una transmisión en la que contestó preguntas de usuarios de redes sociales el pasado viernes 6 de diciembre, Carolina Sandoval alegó que su marido supuestamente ya estaría en una nueva relación amorosa.

"Me acaban de llamar para ratificar que sí tiene una persona, que esa persona esté pilas porque un hombre que habla mal de una mujer hablará de la otra, y de la otra, yo no lo vi", le mandó decir a la presunta nueva pareja de Nick Hernández.

"Yo lo único que quiero es cerrar este capítulo de mi vida, que se acabe 'La Rosa Carolina de Guadalupe', porque mi amor, divorcios (hay) todos los días, divorcios de famosos más", finalizó.