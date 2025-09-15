‘La Venenosa’ estaría lista para firmar divorcio, pero su ex se negaría a aceptar una conciliación

Video ‘La Venenosa’ recibe propuesta de matrimonio en plenas vacaciones y tras divorcio de su ex: la reacción

Carolina Sandoval ‘La Venenosa’ estaría atravesando un momento complicado en su proceso para terminar oficialmente su matrimonio con Nick Hernández.

Pese a que fue el venezolano quien comenzó el trámite para concluir su unión legal, en noviembre de 2024, ahora presuntamente no acepta un acuerdo.

Ex de ‘La Venenosa’ pondría traba a su divorcio

De acuerdo con People en español, ‘La Venenosa’ “firmó el pasado 24 de julio con el despacho CLS Law Firm un documento en el que se muestra abierta a conciliar” y llegar a un pacto “para que el divorcio se lleve a cabo de manera ordenada”.

El medio reporta que “fuentes cercanas” a la presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda! les indicaron que ella “está en un plan de conciliación, en donde la pequeña Amalia Victoria actualmente comparte tiempo con su padre”.

No obstante aseguran los informantes, Nick Hernández “se ha negado a avanzar con lo que él mismo solicitó”.

En papeles a los que tuvo acceso la revista, supuestamente se puede conocer que el empresario “se declaró en bancarrota, alegando no tener un empleo estable”.

Si bien él conviviría con su hija, sería Carolina Sandoval la que “ha asumido los gastos de la menor”.

“El 24 de julio, de muy buena gana, la señora Sandoval se sentó para firmar una conciliación. Hasta ahora, Hernández no se ha presentado”, citan al ‘insider’.

Por el momento, ni la conductora ni su expareja se han pronunciado sobre la presunta situación entre ellos.

Actualmente, ella se encuentra en Madrid, España, desde donde ha compartido videos que la muestran paseando por la ciudad.

Carolina Sandoval se arrepiente de hablar de su separación

En junio, Carolina Sandoval le confesó a Jomari Goyso que se arrepiente de haber hablado públicamente de su rompimiento con Nick Hernández.

“Yo creo que, si pudiera devolver el tiempo, haría silencio, caso omiso, porque la conocida soy yo”, explicó tajante.