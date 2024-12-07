Carolina Sandoval dice por qué no se quita el anillo de matrimonio y confirma que su ex tiene pareja

Video Carolina Sandoval dice que su esposo tenía “celos profesionales” y la vigilaba con cámaras

Carolina Sandoval mostró pruebas que demostraría que las acusaciones de su aún esposo, Nick Hernández, sobre que "gasta mucho" son mentira, pues dejó ver las algunas notas de cobro de las deudas que tienen, las cuales están a su nombre.

También, reconoció que su madre ha sido una de las más afectadas en la polémica, pues en los últimos meses el contador hablaba mal de ella ante su mamá.

"Todo mundo decía que esto ya no podía más, porque cuando él se molestaba, ustedes tenían que ver las cosas que le decía a mi mamá de mí, de prostituta para arriba, lo que pasa es que eso no lo dijo en el video", dijo 'La Venenosa' en un 'live' que hizo en Instagram la tarde del 6 de diciembre.

Carolina aclaró: "Yo la verdad hasta este punto de mi vida todavía no he vendido mi cuerpo, ni lo haré".

"Mi mamá hasta le atendió una vez al hijo cuando lo trajo, y se portó tan mal con mi mamá, las cosas que me ha dicho, mi mamá está muy triste", añadió.

¿Por qué renovaron sus votos matrimoniales?

Durante la transmisión, la presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda! contestó algunas preguntas del público y explicó por qué pocos meses antes de que Nick interpusiera la demanda de divorcio decidieron renovar sus votos.

"Yo creo que cuando uno hace algo y Dios dice 'Amén', yo me casé con Nick porque Dios aprobó esta relación y luego que llegó María Victoria a bendecir nuestro matrimonio yo decía 'Dios encontró a mi hombre', pero en la medida que pasaban cosas, había muchas red flags", explicó.

¿Por qué todavía usa su anillo de matrimonio?

Carolina Sandoval fue clara y contundente al exponer porque continúa usando el anillo con el que renovó sus votos matrimoniales, el cual está valuado en más de 30 mil dólares.

" No me los voy a quitar porque los compré yo y hasta que no los cambie por el color que quiero no me los voy a quitar, porque eso es mi alanza conmigo", sentenció.

Nick Hernández tendría una nueva pareja

La venezolana confirmó que su ex ya tendría pareja y le envió un consejo.

"Me acaban de llamar para ratificar que sí tiene una persona, que esa persona esté pilas porque un hombre que habla mal de una mujer hablará de la otra, y de la otra, yo no lo vi", dijo.

'La Venenosa' desea que la situación termine pronto para poder rehacer su vida personal y empresarial.