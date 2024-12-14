Carolina Sandoval

Madre de 'La Venenosa' arremete contra Nick Hernández: "Tu hija sabrá lo bajo que caíste"

Doña Amalia de Sandoval comentó en una publicación de su exyerno y le externó su completa reprobación ante cómo ha manejado la ruptura con Carolina Sandoval.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Esposo de 'La Venenosa' toma radical decisión tras ser exhibido públicamente por su suegra: esto hizo

Carolina Sandoval ha compartido en los 'en vivo' que ha hecho, que su madre, doña Amalia de Sandoval, estaba "muy triste" porque Nick Hernández interpuso la demanda de divorcio y ha sacado a la luz detalles de su separación que ha convertido la ruptura en un "circo".

Ahora, es la madre de 'La Venenosa' quien arremetió en contra de su exyerno en redes sociales.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo la madre de Carolina Sandoval?

Más sobre Carolina Sandoval

‘La Venenosa’ responde críticas por viajar en primera clase tras decir que tiene “deudas”
0:46

‘La Venenosa’ responde críticas por viajar en primera clase tras decir que tiene “deudas”

Univision Famosos
‘La Venenosa’ habla de su polémico divorcio tras reportarse que su ex le estaría poniendo trabas
1:00

‘La Venenosa’ habla de su polémico divorcio tras reportarse que su ex le estaría poniendo trabas

Univision Famosos
‘La Venenosa’ estaría lista para firmar divorcio, pero su ex se negaría a aceptar una conciliación
2 mins

‘La Venenosa’ estaría lista para firmar divorcio, pero su ex se negaría a aceptar una conciliación

Univision Famosos
‘La Venenosa’ responde a quienes la critican por meterse al mar con peluca: “Mi cabello no me define”
0:53

‘La Venenosa’ responde a quienes la critican por meterse al mar con peluca: “Mi cabello no me define”

Univision Famosos
Liliana Rodríguez se reencuentra con Carolina Sandoval tras llamarla “estúpida” en pleno show
0:55

Liliana Rodríguez se reencuentra con Carolina Sandoval tras llamarla “estúpida” en pleno show

Univision Famosos
‘La Venenosa’ se enfrenta al dilema por quienes llamarían “floja” a su hija: esto pasó
1:00

‘La Venenosa’ se enfrenta al dilema por quienes llamarían “floja” a su hija: esto pasó

Univision Famosos
Carolina Sandoval defiende a su hija de críticas por usar costosos tenis que parecen "sucios"
1:00

Carolina Sandoval defiende a su hija de críticas por usar costosos tenis que parecen "sucios"

Univision Famosos
‘La Venenosa’ se defiende de quien le dice que “ya está engordando” tras su drástico cambio
1:00

‘La Venenosa’ se defiende de quien le dice que “ya está engordando” tras su drástico cambio

Univision Famosos
‘La Venenosa’ hace frente a quienes le dicen que “ya está muy vieja” para usar bikini a sus 51 años
0:48

‘La Venenosa’ hace frente a quienes le dicen que “ya está muy vieja” para usar bikini a sus 51 años

Univision Famosos
‘La Venenosa’ recibe propuesta de matrimonio en plenas vacaciones y tras divorcio de su ex: la reacción
0:48

‘La Venenosa’ recibe propuesta de matrimonio en plenas vacaciones y tras divorcio de su ex: la reacción

Univision Famosos

El 12 de diciembre Nick Hernández compartió algunas fotografías en donde aparece junto a Amalia Victoria, la hija que tuvo con la venezolana.

"La felicidad concentrada en fotos. Es increíble cómo con tan solo abrazarte me recargas de amor. Te amo mi princesita hermosa. La niña de papi", es el mensaje que el contador escribió en la publicación.

La madre de Carolina Sandoval reaccionó y comentó en el post de su exyerno.

" Tu hija sabrá lo bajo que caíste con una familia que lo que hizo fue ayudarte. Dios te perdone", escribió en un primer mensaje.

En otro comentario puso: "Que publique a sus otros hijos también", dijo refiriéndose a los dos vástagos que tuvo en su relación anterior.

Doña Amalia reaccionó en la publicación de Nick Hernández.
Doña Amalia reaccionó en la publicación de Nick Hernández.
Imagen Nick Hernández/Instagram

La reacción de doña Amalia polarizó la opinión de los usuarios, pues mientras algunos defendían al empresario, otros apoyaban totalmente a la presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda! y a su mamá.

De acuerdo con declaraciones de Carolina Sandoval, su madre y Nick tenían una excelente relación, sin embargo, tras la polémica también hubo una ruptura entre ellos.

Carolina Sandoval y su madre doña Amalia.
Carolina Sandoval y su madre doña Amalia.
Imagen Carolina Sandoval/Instagram
Relacionados:
Carolina SandovalNick HernándezPolémicas de famososDivorcioCelebridadesFamosos