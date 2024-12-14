Madre de 'La Venenosa' arremete contra Nick Hernández: "Tu hija sabrá lo bajo que caíste"

Video Esposo de 'La Venenosa' toma radical decisión tras ser exhibido públicamente por su suegra: esto hizo

Carolina Sandoval ha compartido en los 'en vivo' que ha hecho, que su madre, doña Amalia de Sandoval, estaba "muy triste" porque Nick Hernández interpuso la demanda de divorcio y ha sacado a la luz detalles de su separación que ha convertido la ruptura en un "circo".

Ahora, es la madre de 'La Venenosa' quien arremetió en contra de su exyerno en redes sociales.

¿Qué dijo la madre de Carolina Sandoval?

El 12 de diciembre Nick Hernández compartió algunas fotografías en donde aparece junto a Amalia Victoria, la hija que tuvo con la venezolana.

"La felicidad concentrada en fotos. Es increíble cómo con tan solo abrazarte me recargas de amor. Te amo mi princesita hermosa. La niña de papi", es el mensaje que el contador escribió en la publicación.

La madre de Carolina Sandoval reaccionó y comentó en el post de su exyerno.

" Tu hija sabrá lo bajo que caíste con una familia que lo que hizo fue ayudarte. Dios te perdone", escribió en un primer mensaje.

En otro comentario puso: "Que publique a sus otros hijos también", dijo refiriéndose a los dos vástagos que tuvo en su relación anterior.

Doña Amalia reaccionó en la publicación de Nick Hernández. Imagen Nick Hernández/Instagram

La reacción de doña Amalia polarizó la opinión de los usuarios, pues mientras algunos defendían al empresario, otros apoyaban totalmente a la presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda! y a su mamá.

De acuerdo con declaraciones de Carolina Sandoval, su madre y Nick tenían una excelente relación, sin embargo, tras la polémica también hubo una ruptura entre ellos.