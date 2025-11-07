‘La Venenosa’ sufre incómodo reencuentro con su ex: “Recibí bastantes comentarios despectivos”

Video Carolina Sandoval logra viajar con su hija fuera del país ¿llegó a un acuerdo con su ex?

Carolina Sandoval compartió el incómodo encuentro que vivió con su ex, Nick Hernández, en la audiencia programada como parte de su proceso de divorcio.

Fue este 6 de noviembre cuando ‘La Venenosa’ y el empresario acudieron a cita en la corte, cuyo propósito era que llegaran a un acuerdo.

Sin embargo, de acuerdo con la presentadora, la reunión no solamente fue infructífera, sino que el padre de su hija, Amalia Victoria, provocó un ambiente tenso.

‘La Venenosa’ cuenta qué pasó en su encuentro con su ex

Este viernes, por medio de una transmisión en su cuenta de Instagram, Carolina Sandoval le platicó a Lucho Borrego lo que sucedió.

La presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda! aseguró que Nick Hernández arribó al tribunal sin el intérprete de idiomas que requería para que sucediera la conciliación, pese a que sabría que debía llevarlo.

“Yo llegué absolutamente feliz, convencida de que esta historia tendría un final feliz”, dijo, “yo llegué con la mejor de la disposición porque, si bien esto empezó como un escándalo, tiene que terminar bien”.

No obstante, ella afirmó que su aún marido la habría tratado de una manera hostil durante el tiempo que convivieron.

“Recibí igual bastantes comentarios despectivos de la persona contraria, con que: ‘¡Ah, bueno! Primera vez en la vida que llegas temprano’”, narró.

“Yo creo que cuando alguien quiere mediar no utiliza términos que van a ir en contra de lo que una medición es”, agregó.

Sandoval puntualizó que la sesión con sus respectivos abogados era para pactar sobre “el desarrollo de la relación entre papá, hija, madre” y lo demás que implica la disolución de su matrimonio.

¿‘La Venenosa’ sorprendida por la actitud de su ex?

Carolina Sandoval admitió que considera que las exparejas no deberían recurrir a “un extraño” para resolver sus inconvenientes pues “no sabe realmente” lo que ocurrió dentro de una familia.

Tras sus palabras, Lucho le cuestionó si entonces cree que Nick Hernández “no quiere mediar”, a lo que ella respondió:

“Quien quiere llevar la fiesta en paz… y tal vez yo no he expuesto esto, él ha ido a mi casa, ha cuidado a Amalia Victoria en mi propio ‘townhouse’, nosotros hemos estado en silencio, apartada, fuimos a sacar el permiso del pasaporte juntos”.

“O sea, si yo les contara todas estas cosas antes de llegar a una mediación, ustedes dirían: ‘¿Pero para qué necesitan un mediador?’. Pues, la verdad es que esta audiencia era algo innecesario y por eso lo dejo claro”, argumentó.