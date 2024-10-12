Denuncian a ex de Kim Kardashian por abuso sexual, el delito lo habría cometido en estudio de 'Diddy'

Video Kim y Kanye: así es como se fue deteriorando su relación

Lauren Pisciotta, exasistente de Kanye West, denunció al rapero el 8 de octubre por presunto abuso sexual, además alega que "la drogó" para cometer el delito, mientras estaba en "una sesión de estudio" con él y Sean 'Diddy' Combs.

De acuerdo con información que Page Six pudo constatar en los documentos de la querella, los hechos se suscitaron en Santa Mónica, California, y le habrían dado "una bebida mezclada con una droga no identificada".

Pisciotta detalla que fue West quien "ordenó que le sirvieran la bebida" y después de darle unos tragos "comenzó a sentirse desorientada" y con "menor control de su cuerpo y su habla".

Según las declaraciones de Laura, al día siguiente amaneció "sintiéndose enferma" y "sumamente avergonzada", aunque no tenía claro por qué. Sin embargo, tiempo después entendió lo que había pasado, pues Kanye le confesó que "tuvieron una pequeña relación", aludiendo a la noche en la que presuntamente la drogaron.

Tras la confesión del rapero, Laura se sintió "disgustada y aturdida" por lo cual decidió ya no trabajar con él, pero supuestamente tuvo que ser "extremadamente cuidadosa" en la manera que se distanció, pues temía ser "silenciada e incluida en la lista negra", así como "sufrir represalias".

Según Page Six, Laura fue despedida poco después, por lo cual hizo una primera demanda por despido injustificado en junio de 2024, en donde alega que "nunca le pagaron los 3 millones de dólares en concepto de indemnización" que le correspondería.

En la demanda, la modelo menciona que recibió mensajes de texto "vulgares" de West en varias ocasiones. También dijo haber recibido fotos íntimas de empleados de Kanye

Laura afirmó en la denuncia haber visto al rapero autocomplaciéndose a su lado antes de quedarse dormido. Además, supuestamente él se habría molestado por rechazar sus insinuaciones para salir o tener intimidad.

Lauren Pisciotta. Imagen Lauren Pisciotta/Instagram

Abogados de Kanye West dan su versión

De acuerdo con Page Six, en junio el representante de Kanye West les dijo que las acusaciones de Laura Pisciotta era "infundadas" y que había sido ella quien persiguió al rapero "sexualmente para obligarlo a conseguir empleo y otros beneficios materiales".

“Antes de su despido como asistente, la Sra. Pisciotta le robó el teléfono celular en un intento de destruir registros telefónicos que contradijeran sus afirmaciones, todos los cuales se han conservado", continuó el portavoz.

Sobre el presunto despido justificado explicaron que "la despidieron por no estar calificada, por exigir sumas de dinero irrazonables (incluido un salario anual de 4 millones de dólares) y por numerosos incidentes documentados de su conducta lasciva y desquiciada".