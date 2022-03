Danna Paola pide "una oración" por la salud de su abuela porque está hospitalizada de gravedad

"Antes no me importaba lo que subía, creo que ahora soy mucho más cautelosa con eso, justo ya no pelearme, ignorar comentarios, etcétera, porque soy una persona súper explosiva, pero sobre todo utilizar mi plataforma para comunicar cosas que sé que van a hacer un cambio, que van a tener algo qué decir" y está consciente que actualmente los artistas deben incluirlas dentro de sus estrategias publicitarias.