Danna Paola dice que prefiere España y no México: desata polémica

Video Danna causa controversia al preferir a España y no a México

Desde que cambió su nombre artístico de manera inesperada, Danna Paola ha estado constantemente en medio de la atención pública. Ahora, ha generado controversia al expresar su preferencia por España sobre México, su país de origen.

¿Danna Paola desaira a México?

Durante una dinámica en un programa de radio chileno, Danna Paola fue sometida a una serie de elecciones por parte de la locutora.

Entre las opciones, se decidió por David Bisbal sobre Chayanne, Jorge López sobre Pedro Pascal, y el tequila con aguacate en lugar del pisco y la palta.

Después, optó por España en lugar de México. Este fragmento del programa provocó una intensa discusión en las redes sociales.

Usuarios en redes sociales compararon la acción de Danna con la de Ángela Aguilar al mencionar tener ascendencia argentina, así como con los integrantes de Yahritza y su Esencia al expresar su preferencia por la comida estadounidense sobre la mexicana.

Hasta ahora, Danna no ha respondido al escándalo generado en las redes por su elección.

Danna Paola y sus polémicas

Luego de anunciar su cambio de nombre artístico, Danna generó controversia al instar a sus seguidores a hacer un "complot" para que la usuaria de Twitter con el nombre @danna se lo cediera.

Tras las quejas de la usuaria por el acoso recibido, Danna Paola se disculpó, alegando que nunca quiso fomentar el odio entre sus seguidores.