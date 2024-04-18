Danna Paola

Danna Paola dice que prefiere España y no México: desata polémica

La cantante vuelve a estar en el centro de la controversia tras elegir España sobre su país natal cuando se le dio la opción.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

placeholder_default_share-le.jpeg
Por:
Paulina Flores.
Video Danna causa controversia al preferir a España y no a México

Desde que cambió su nombre artístico de manera inesperada, Danna Paola ha estado constantemente en medio de la atención pública. Ahora, ha generado controversia al expresar su preferencia por España sobre México, su país de origen.

¿Danna Paola desaira a México?

PUBLICIDAD

Durante una dinámica en un programa de radio chileno, Danna Paola fue sometida a una serie de elecciones por parte de la locutora.

Más sobre Danna Paola

Critican a Danna por usar una Virgen de Guadalupe en su ropa interior: "Es una falta de respeto"
1 mins

Critican a Danna por usar una Virgen de Guadalupe en su ropa interior: "Es una falta de respeto"

Univision Famosos
Danna confiesa que consideró quitarse la vida: “Empecé a tener pensamientos muy oscuros”
2 mins

Danna confiesa que consideró quitarse la vida: “Empecé a tener pensamientos muy oscuros”

Univision Famosos
Danna Paola calló a quienes creían que no estaba a la altura de protagonizar 'Wicked'
3:01

Danna Paola calló a quienes creían que no estaba a la altura de protagonizar 'Wicked'

Univision Famosos
Famoso reggaetonero prefiere a Danna sobre Belinda por esta razón
3 mins

Famoso reggaetonero prefiere a Danna sobre Belinda por esta razón

Univision Famosos
No solo le regaló las orillas de su pizza: Shakira dio costoso obsequio a Belinda en su fiesta
2 mins

No solo le regaló las orillas de su pizza: Shakira dio costoso obsequio a Belinda en su fiesta

Univision Famosos
Shakira exhibe a una hambrienta Belinda en plena fiesta y frente a Danna Paola y otras famosas
0:55

Shakira exhibe a una hambrienta Belinda en plena fiesta y frente a Danna Paola y otras famosas

Univision Famosos
Danna confirma romance con famoso futbolista: lo presumió como amigo y sí salía con él
2 mins

Danna confirma romance con famoso futbolista: lo presumió como amigo y sí salía con él

Univision Famosos
¿Shakira es grabada debajo de su vestido por un hombre mientras bailaba? Video causa polémica
1:00

¿Shakira es grabada debajo de su vestido por un hombre mientras bailaba? Video causa polémica

Univision Famosos
Así lucen ahora los niños actores de telenovela: tal vez no los recuerdas
4 mins

Así lucen ahora los niños actores de telenovela: tal vez no los recuerdas

Univision Famosos
Belinda demostró que ama México: las veces que ha defendido al país
3:02

Belinda demostró que ama México: las veces que ha defendido al país

Univision Famosos

Entre las opciones, se decidió por David Bisbal sobre Chayanne, Jorge López sobre Pedro Pascal, y el tequila con aguacate en lugar del pisco y la palta.

Después, optó por España en lugar de México. Este fragmento del programa provocó una intensa discusión en las redes sociales.

Usuarios en redes sociales compararon la acción de Danna con la de Ángela Aguilar al mencionar tener ascendencia argentina, así como con los integrantes de Yahritza y su Esencia al expresar su preferencia por la comida estadounidense sobre la mexicana.

Hasta ahora, Danna no ha respondido al escándalo generado en las redes por su elección.

Danna Paola y sus polémicas

Luego de anunciar su cambio de nombre artístico, Danna generó controversia al instar a sus seguidores a hacer un "complot" para que la usuaria de Twitter con el nombre @danna se lo cediera.

Tras las quejas de la usuaria por el acoso recibido, Danna Paola se disculpó, alegando que nunca quiso fomentar el odio entre sus seguidores.


Relacionados:
Danna PaolaFamososLatin American Music Awards

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD