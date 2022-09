Danna Paola y su "experiencia extrema" en el metro de la Ciudad de México: así la vivió

Durante años, Danna Paola priorizó su carrera como actriz en la industria del entretenimiento. Sin embargo, tras despedirse de Lucrecia en ‘Élite’, la mexicana decidió enfocarse plenamente en una de sus más grandes pasiones: la música.

Dedicarse enteramente a ser cantante le ha valido a Danna múltiples reconocimientos, entre ellos su primera nominación a los Latin Grammy. Además, le ha permitido explotar su arte en sus videos musicales como en ‘XT4S1S’.

Danna Paola contó cómo fue su primera experiencia en el metro de la Ciudad México



El 25 de agosto de 2022, la protagonista de ‘Atrévete a soñar’ (la cual puedes ver gratis en ViX) estrenó el videoclip de su más reciente sencillo ‘XT4S1S’, el cual en menos de una semana ya suma más de 2.5 millones de reproducciones.

La fiesta y el baile protagonizan este videoclip dirigido por Edgar Esteves, el cual inicia con varias escenas de Danna y sus amigas preparándose para sumergirse en el “mundo del rave”.

Entre estas escenas destaca la travesía que la cantante realiza para llegar al sitio ‘underground’ de su psicodélica fiesta: un trayecto en la línea 2 del metro de la Ciudad de México.

Tal y como lo muestra el videoclip, Danna sí viajó en metro a altas horas de la noche, según reveló en entrevista para MTV durante la alfombra roja de los Kids' Choice Awards México 2022.

“Fue súper noche, ya casi cuando iban a cerrar y fue una experiencia muy top, yo amo el metro”.



El cariño que Danna declaró al metro de la Ciudad de México es un primer amor, debido a que antes de la grabación de ‘XT4S1S’ nunca había tenido la oportunidad de subirse a este transporte de la capital mexicana.

“Yo no me había subido al metro de la Ciudad de México. Había tomado el metro de otros sitios y otros países”.



La cantante también explicó por qué antes no había viajado en este medio de transporte.

“Tenía que encontrar el momento y no es porque antes no haya querido o porque me ‘freseaba’ (término mexicano que suele referirse a actitudes relacionadas con la clase alta)” .

Danna adelantó que próximamente subirá un video del detrás de escenas del rodaje de ‘XT4S1S’ en donde se podrá ver más a fondo cómo fue su experiencia en metro.

“Me gustó, ya les subiré mi BTS de la experiencia, porque fue una experiencia extrema subirme al metro, pero sobre todo porque me divertí mucho. La gente que estaba en el metro también estaba muy cool”.

El videoclip de ‘XT4S1S’ también cuenta con varias referencias al mundo de la fiesta en México, desde los puestitos de dulces que existen en los baños de algunos clubes nocturnos, hasta las famosas ‘Licuachelas’ (micheladas que se preparan en vasos de licuadora de colores neón).

“¡Licuachelas! No pueden faltar en una fiesta en México. Yo amo las licuachelas… la verdad es la licuachela se ha vuelto algo muy top y muy icónico en México”.



En los comentarios del video de YouTube de ‘XT4S1S’, múltiples fans aplaudieron las referencias a México que Danna presentó: desde la señora de los dulces (la favorita de muchos) hasta su trayecto en metro.

“Me alegra que tu sello como mexicana siga presente”; “La chica fuera del baño vendiendo dulces ha sido la referencia más bonita que no han regalado en el video, no sabes como me alegra que tu sello como mexicana siga presente”; “Ver el tributo que nos hizo a todos nosotros que utilizábamos el metro de la CDMX para ir a un antro del centro. Te amo tanto reinota”.