Dani Flow anuncia que será papá por segunda vez, ¿con su novia o su esposa?

Video Dani Flow causó polémica con su relación poliamorosa: presentó a su esposa y su novia en un show

El reguetonero mexicano Dani Flow, conocido como el 'Rey del Morbo', anunció que será papá por segunda vez, pero esta ocasión dentro de su relación poliamorosa.

Así anunció que sería papá

Flow, quien ha sido criticado por sus comentarios contra las mujeres feministas, reveló la noticia durante su presentación en el Pepsi Center de la Ciudad de México, el pasado 14 de marzo.

En un video, su esposa Jocelyne, madre de su primera hija Lucie, mencionó: "Somos una familia diferente, pero así nos amamos", a lo que el cantante agregó: "No pido su entendimiento, solo pido respeto para mi familia".

La realción poliamorosa de Dani Flow

En noviembre de 2023, Dani Flow reveló que desde 2020 mantenía una relación con Valeria Zepeda, además de su matrimonio con Jocelyne Lino. Tras un proceso de reflexión y terapia, ambas mujeres aceptaron la relación poliamorosa.

Dani Flow tiene una relación poliamorosa con Jocelyne y Valeria. Imagen Dani Flow / Instagram

Controversia en redes sociales