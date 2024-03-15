Dani Flow anuncia que será papá por segunda vez, ¿con su novia o su esposa?
El reguetonero mexicano ha causado polémica por su relación poliamorosa. El ‘Rey del Morbo’ está casado, pero mantiene una relación con otra mujer.
El reguetonero mexicano Dani Flow, conocido como el 'Rey del Morbo', anunció que será papá por segunda vez, pero esta ocasión dentro de su relación poliamorosa.
Así anunció que sería papá
Flow, quien ha sido criticado por sus comentarios contra las mujeres feministas, reveló la noticia durante su presentación en el Pepsi Center de la Ciudad de México, el pasado 14 de marzo.
En un video, su esposa Jocelyne, madre de su primera hija Lucie, mencionó: "Somos una familia diferente, pero así nos amamos", a lo que el cantante agregó: "No pido su entendimiento, solo pido respeto para mi familia".
La realción poliamorosa de Dani Flow
En noviembre de 2023, Dani Flow reveló que desde 2020 mantenía una relación con Valeria Zepeda, además de su matrimonio con Jocelyne Lino. Tras un proceso de reflexión y terapia, ambas mujeres aceptaron la relación poliamorosa.
Controversia en redes sociales
La familia de Dani Flow vive junta y comparte la crianza de Lucie. Sin embargo, la relación poliamorosa del músico ha generado controversia en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes lo critican por romper con las normas tradicionales y quienes aplauden su decisión.