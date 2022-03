Daddy Yankee se retira de la música: 8 canciones que marcaron su carrera

Daddy Yankee es uno de los cantantes de reggaeton más conocidos de la historia, debido a que fue un pionero en el género musical, el cual explotó a principios del siglo XXI.

Los inicios de Daddy Yankee y su ascenso a la fama

Desde muy joven, Ramón Luis Ayala Rodríguez (su nombre real) buscaba destacar en el mundo de la música. A los 17 años inició su carrera, sin saber que algún día su se volvería un éxito.

En 1995 lanzó su primer álbum titulado 'No Mercy' y tres años después formó parte del dueto Los Cangris, el cual creó a lado de su amigo, el artista Nicky Jam.

Durante esa etapa, Daddy Yankee comenzó a ser reconocido en su país natal y logró realizar dos discos mientras trabajaba con su colega. No obstante, para 2004 decidió volver en solitario con el álbum 'Barrio Fino', el cual lo catapultó a la fama porque contenía los reconocidos temas 'Gasolina' y 'Lo qué pasó, pasó'. Este material le hizo ganar premios Grammy Latino y Billboard.

Las canciones más populares de Daddy Yankee

Luego de conseguir esos triunfos continuó trabajando en nuevas canciones y durante los siguientes años lanzó éxitos como 'Llamado de emergencia', '¿Qué tengo que hacer?, 'Pose', 'Ella me levantó', Rompe', 'Dura'o 'No me dejes solo', los cuales aún son recordados por el público.

A la par de posicionar su trabajo en las listas de popularidad, Daddy Yankee también formó una familia con su esposa Mireddys González, con quien tuvo tres hijos_ Yamilette, Jeremy y Jesaeelys Ayala González. Poco se supo de ellos en un inicio, debido a que el cantautor siempre fue reservado con su vida personal.

Para 2013 ya había lanzado 6 álbumes y acumulado millones de fans; sin embargo, ese mismo año el reggaetonero se tomó un breve descanso para enfocarse en la composición (fue hasta 2020 cuando volvió a lanzar un material discográfico completo).

Si bien el puertoriqueño no lanzó álbumes como tal en ese periodo, estrenó sencillos y colaboraciones con otros artistas latinos que ahora también son mundialmente famosos, como Wisin y Yandel, Anuel AA, Farruko, Plan B, Bad Bunny, Ozuna, Natti Natasha, solo por mencionar algunos.

Daddy Yankee y el fenómeno 'Despacito'

Daddy Yankee se dedicó a impulsar al talento emergente del reggaeton y en 2017 su popularidad volvió a subir gracias a la canción 'Despacito', la cual realizó con Luis Fonsi.

La melodía le dio la vuelta al mundo y prácticamente no había lugar donde no fuera escuchada. De hecho, se hizo tan viral que por un tiempo fue el video más reproducido de YouTube al acumular alrededor de 6 billones de vistas.



De 2018 en adelante, el artista de 45 años de edad le dio un giro a su carrera al trabajar con celebridades de talla mundial como Katy Perry, Steve Aoki, Janet Jackson, Sean Paul, Jonas Brothers, Sebastián Yatra, Mark Anthony, entre otros.

Daddy Yankee anunció su retiro y último disco

El pasado 20 de marzo, mediante un video en su cuenta de Instagram, Daddy Yankee anunció que se retirará de la música y le dio las gracias a sus fans por todo el apoyo que ha recibido desde su debut.

"Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. En este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo. Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos. Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos, y los voy a despedir estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección, titulada Legendaddy".