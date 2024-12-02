Daddy Yankee anuncia su divorcio de Mireddys González tras casi 30 años de matrimonio
El reguetonero puertorriqueño anunció el fin de su matrimonio con Mireddys González. La pareja estuvo unida por casi tres décadas y procreó tres hijos.
Daddy Yankee confirmó su divorcio de Mireddys González. El reguetonero anunció su separación este 2 de diciembre a través de Instagram tras dos meses de rumores de una crisis matrimonial.
En su comunicado, el cantante puertorriqueño reveló que, a pesar de los esfuerzos por salvar su matrimonio, finalmente sus abogados respondieron a la petición de divorcio presentada por Mireddys. "Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys", escribió el intérprete de ‘Gasolina’.
Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como Daddy Yankee, afirmó que su familia continuará siendo prioridad.
“Respeto la decisión de Mireddys y agradezco el tiempo que compartimos, lleno de bendiciones y valores, de amor y con una hermosa familia que seguirá siendo nuestra prioridad”.
El cantante admitió que “este no es un momento fácil, pero entiendo que es parte de mi proceso de vida. Corresponde aceptar y continuar. Proteger mi estabilidad, mis hijos y todo lo construido a lo largo de tantos años”.
Finalmente, reiteró su fe en Dios, "Gracias por su apoyo incondicional. Estas serán mis únicas declaraciones. Gracias por sus oraciones y por siempre permitirme compartir mi música y mi vida con ustedes. Ahora más que nunca confío en que Dios tiene un propósito para cada etapa de nuestras vidas”.
Daddy Yankee y Mireddys González se casaron en 1995 y procrearon tres hijos: Yamilette, Jeremy y Jesaeelys.