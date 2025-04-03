Daddy Yankee

Daddy Yankee habría desalojado a su hija de su oficina en medio de fuerte disputa con su ex

Jesaaelys Ayala pudo haber dado pistas del desalojo que sufrió en sus redes, donde aseguró que la situación la había tomado “por sorpresa”.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Daddy Yankee habría “botado” a su hija de sus oficinas de trabajo: esto se sabe

Daddy Yankee habría desalojado a su hija Jesaaelys Ayala de su oficina en medio de la fuerte disputa que tiene con su exesposa Mireddys González.

Según reportes del show puertorriqueño ‘Lo Sé Todo’, el cantante habría tomado acciones en contra de su hija luego de que ella evidenciara su apoyo hacia Mireddys González en una corte de Puerto Rico en enero pasado.

PUBLICIDAD

“Aparente y alegadamente, como parte de ese apoyo de Jesaaelys a su madre (…) nos hemos enterado que, supuestamente, Daddy Yankee ha botado a su propia hija de la oficina de trabajo”, declaró el presentador Fernan Vélez.

Más sobre Daddy Yankee

Daddy Yankee podrá seguir usando sus marcas, pero le falta librar otra batalla legal con su ex
1 mins

Daddy Yankee podrá seguir usando sus marcas, pero le falta librar otra batalla legal con su ex

Univision Famosos
Hija de Daddy Yankee habla de las cirugías a las que se sometió para bajar drásticamente de peso
0:52

Hija de Daddy Yankee habla de las cirugías a las que se sometió para bajar drásticamente de peso

Univision Famosos
Hija de Daddy Yankee responde a críticas por su tratamiento contra el peso: “Me he inyectado”
0:59

Hija de Daddy Yankee responde a críticas por su tratamiento contra el peso: “Me he inyectado”

Univision Famosos
Daddy Yankee gana una más: jueza gira orden a su favor tras confesión de su ex en caso legal
1 mins

Daddy Yankee gana una más: jueza gira orden a su favor tras confesión de su ex en caso legal

Univision Famosos
Daddy Yankee regresa a la música, pero cambia de nombre ¿por culpa de su ex?
1 mins

Daddy Yankee regresa a la música, pero cambia de nombre ¿por culpa de su ex?

Univision Famosos
Ex de Daddy Yankee solicita que al cantante le impongan "desacato civil": pide multa de miles de dólares
1 mins

Ex de Daddy Yankee solicita que al cantante le impongan "desacato civil": pide multa de miles de dólares

Univision Famosos
Daddy Yankee continúa cortando lazos que lo unen a su ex: solicita disolución de empresas
1:23

Daddy Yankee continúa cortando lazos que lo unen a su ex: solicita disolución de empresas

Univision Famosos
Daddy Yankee habría dado un nuevo golpe en su batalla legal millonaria contra Mireddys González
2 mins

Daddy Yankee habría dado un nuevo golpe en su batalla legal millonaria contra Mireddys González

Univision Famosos
Ex de Daddy Yankee tiene 30 días para responder a demanda en la que él reclama millones de dólares
2 mins

Ex de Daddy Yankee tiene 30 días para responder a demanda en la que él reclama millones de dólares

Univision Famosos
Hija de Daddy Yankee enfrenta con lágrimas la caída de su cabello a los 28 años: "Entré en crisis"
1:42

Hija de Daddy Yankee enfrenta con lágrimas la caída de su cabello a los 28 años: "Entré en crisis"

Univision Famosos

“La oficina que siempre mostraba Jesaaelys en sus redes sociales, donde ella trabajaba diferentes cosas, ella ya no puede entrar ahí. Le pusieron la llave y le trancaron la puerta según nuestra fuente”, añadió el conductor, mostrando supuestos documentos oficiales que probarían que Ramón Luis Ayala, nombre real del intérprete de 'Gasolina', sería el dueño de la oficina.

En el show no se dieron más detalles, sin embargo, se presentaron imágenes del último vlog que Jesaaelys Ayala compartió en su canal de YouTube, donde precisamente declaró había sido desalojada.

¿Hija de Daddy Yankee confirma desalojo?

El 24 de marzo, Jesaaelys Ayala informó en su canal de YouTube que había sido “botada” de su oficina y, aunque no dio detalles, aseguró que la situación la había tomado por sorpresa.

“Hoy es domingo 23 de marzo. Tocó mudanza involuntaria”, señaló. “Indirectamente me botaron de la oficina, así que me toca sacar todo, así que mi amor, toca sacar todo todo lo que hay”, insistió mientras grababa imágenes de la mudanza.

Hasta el momento, Jesaaelys no ha hecho más comentarios al respecto.

La relación entre Daddy Yankee y su hija menor

La disputa legal entre Daddy Yankee y Mireddys González mermó la interacción que el cantante tenía con su hija menor. Incluso, a principios de enero él mismo admitió que su relación estaba “lacerada”.

Posteriormente, el 14 de enero se informó en una crónica de El Gordo y La Flaca que en una de las audiencias entre el ‘Big Boss’ y su ex, Jesaaelys “no saludó” a su padre.

Relacionados:
Daddy YankeeMireddys GonzálezEscándalos de famososPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD