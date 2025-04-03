Daddy Yankee habría desalojado a su hija de su oficina en medio de fuerte disputa con su ex

Video Daddy Yankee habría “botado” a su hija de sus oficinas de trabajo: esto se sabe

Daddy Yankee habría desalojado a su hija Jesaaelys Ayala de su oficina en medio de la fuerte disputa que tiene con su exesposa Mireddys González.

Según reportes del show puertorriqueño ‘Lo Sé Todo’, el cantante habría tomado acciones en contra de su hija luego de que ella evidenciara su apoyo hacia Mireddys González en una corte de Puerto Rico en enero pasado.

“Aparente y alegadamente, como parte de ese apoyo de Jesaaelys a su madre (…) nos hemos enterado que, supuestamente, Daddy Yankee ha botado a su propia hija de la oficina de trabajo”, declaró el presentador Fernan Vélez.

“La oficina que siempre mostraba Jesaaelys en sus redes sociales, donde ella trabajaba diferentes cosas, ella ya no puede entrar ahí. Le pusieron la llave y le trancaron la puerta según nuestra fuente”, añadió el conductor, mostrando supuestos documentos oficiales que probarían que Ramón Luis Ayala, nombre real del intérprete de 'Gasolina', sería el dueño de la oficina.

En el show no se dieron más detalles, sin embargo, se presentaron imágenes del último vlog que Jesaaelys Ayala compartió en su canal de YouTube, donde precisamente declaró había sido desalojada.

¿Hija de Daddy Yankee confirma desalojo?

El 24 de marzo, Jesaaelys Ayala informó en su canal de YouTube que había sido “botada” de su oficina y, aunque no dio detalles, aseguró que la situación la había tomado por sorpresa.

“Hoy es domingo 23 de marzo. Tocó mudanza involuntaria”, señaló. “Indirectamente me botaron de la oficina, así que me toca sacar todo, así que mi amor, toca sacar todo todo lo que hay”, insistió mientras grababa imágenes de la mudanza.

Hasta el momento, Jesaaelys no ha hecho más comentarios al respecto.

La relación entre Daddy Yankee y su hija menor

La disputa legal entre Daddy Yankee y Mireddys González mermó la interacción que el cantante tenía con su hija menor. Incluso, a principios de enero él mismo admitió que su relación estaba “lacerada”.