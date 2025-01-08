Abogada de Mireddys González acusa a Daddy Yankee de "hostigamiento"
El equipo legal de Mireddys González pidió al tribunal que interceda ante el "hostigamiento" del que estarían siendo blanco por parte de los abogados de Daddy Yankee, pues aseguran ya cumplieron con el acuerdo.
Mireddys González y su equipo legal pidieron una nueva moción al Tribunal de San Juan Juan para solicitar una carta de registro gerencial, pues alegan que están siendo "hostigadas"por Daddy Yankee y sus abogados.
La tarde del 8 de enero, en el programa puertorriqueño 'Lo Sé Todo', mostraron parte del documento que la defensa de Mireddys dio al juez para acusar al reggaetonero.
En el texto señalan que ya entregaron la información solicitada, sin embargo, insisten en sus peticiones.
"Las aquí comparecientes ya han sometido la información solicitada que tenían bajo su control y así lo han informado al Honorable Tribunal bajo juramento. La nueva solicitud de información es otra ocasión en la que el demandante continúa hostigando a las codemandadas cuando éstas ya han cumplido con lo ordenado por el Tribunal, lo que no debe permitirse".
La redacción de la carta de registro gerencial serviría para que quede asentado que las hermanas González cumplieron con lo acordado.
Esta nueva moción se suma al proceso de las demandas que Daddy Yankee interpuso en contra de su esposa Mireddys González y su hermana Ayeicha González, por transferir sin autorización 100 millones de dólares de las firmas El Cartel Records y Los Cangris Inc.