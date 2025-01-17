Daddy Yankee teme “filtración de documentos”: acusa “intento de hacerle daño”
En medio de su batalla legal contra su esposa Mireddys González se habría filtrado un “antiguo y revocado testamento” en un supuesto intento de “dañar a uno de sus hijos en común”.
Daddy Yankee teme “filtración de documentos” en medio de su batalla legal contra su esposa Mireddys González.
Este viernes 17 de enero la defensa del artista puertorriqueño solicitó al juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, que se emitiera una orden para evitar que se siga filtrando información y documentos confidenciales que solo estarían buscando “hacerle daño”.
De acuerdo con el diario puertorriqueño El Nuevo Día, el equipo legal del intérprete estaría buscando la prohibición de la difusión de la misma, que incluiría un “antiguo y revocado testamento” que intentaría “dañar a uno de sus hijos” en común con Mireddys, de quien no se revela el nombre.
“ El aquí demandante, señor Ramón Ayala, Daddy Yankee, se ve obligado a recurrir al Tribunal en solicitud de remedio. Esto, ante el hecho que, desde la última vista celebrada entre las partes, se han publicado y/o filtrado múltiples páginas y documentos confidenciales de las entidades... (y) se ha ofrecido información difamatoria e intencional que ha puesto en peligro la imagen y fortaleza de las entidades, así como la del demandante y su familia”, se señala.
A esta petición se sumó la defensa de las corporaciones El Cartel Récords Inc. y Los Cangris Inc., para evitar que, de igual forma, se filtre información sensible y clasificada al exterior.
La batalla legal entre Daddy Yankee y su todavía esposa Mireddys González comenzaron poco después de que el intérprete de ‘Gasolina’ anunciara su divorcio y sus abogados ventilaran un supuesto intento de González y Ayeicha González Castellanos por transferir 100 millones de dólares a sus cuentas personales.
Ramón Ayala Rodríguez, nombre real de Daddy Yankee, y Mireddys González Castellanos procrearon durante su matrimonio a sus dos hijos: Jesaaelys Ayala González y Jeremy Ayala González. Según El Nuevo Día, el 'Big Boss' habría estado distanciado de Jeremy hasta octubre de 2024.