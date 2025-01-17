Daddy Yankee

Daddy Yankee teme “filtración de documentos”: acusa “intento de hacerle daño”

En medio de su batalla legal contra su esposa Mireddys González se habría filtrado un “antiguo y revocado testamento” en un supuesto intento de “dañar a uno de sus hijos en común”.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Hija de Daddy Yankee ya no lo saluda tras demanda de él a su aún esposa: así los captan

Daddy Yankee teme “filtración de documentos” en medio de su batalla legal contra su esposa Mireddys González.

Este viernes 17 de enero la defensa del artista puertorriqueño solicitó al juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, que se emitiera una orden para evitar que se siga filtrando información y documentos confidenciales que solo estarían buscando “hacerle daño”.

PUBLICIDAD

Más sobre Daddy Yankee

¿Daddy Yankee ya quiere tener pareja tras su complicado divorcio? Esto confesó
0:59

¿Daddy Yankee ya quiere tener pareja tras su complicado divorcio? Esto confesó

Univision Famosos
Daddy Yankee ‘renace’ a dos años de su retiro: “Me iba a ir para siempre y él me dijo no”
2 mins

Daddy Yankee ‘renace’ a dos años de su retiro: “Me iba a ir para siempre y él me dijo no”

Univision Famosos
¿Daddy Yankee murió?: la foto del cantante que causa pánico entre sus fans
2 mins

¿Daddy Yankee murió?: la foto del cantante que causa pánico entre sus fans

Univision Famosos
Daddy Yankee podrá seguir usando sus marcas, pero le falta librar otra batalla legal con su ex
1 mins

Daddy Yankee podrá seguir usando sus marcas, pero le falta librar otra batalla legal con su ex

Univision Famosos
Hija de Daddy Yankee habla de las cirugías a las que se sometió para bajar drásticamente de peso
0:52

Hija de Daddy Yankee habla de las cirugías a las que se sometió para bajar drásticamente de peso

Univision Famosos
Hija de Daddy Yankee responde a críticas por su tratamiento contra el peso: “Me he inyectado”
0:59

Hija de Daddy Yankee responde a críticas por su tratamiento contra el peso: “Me he inyectado”

Univision Famosos
Daddy Yankee gana una más: jueza gira orden a su favor tras confesión de su ex en caso legal
1 mins

Daddy Yankee gana una más: jueza gira orden a su favor tras confesión de su ex en caso legal

Univision Famosos
Daddy Yankee regresa a la música, pero cambia de nombre ¿por culpa de su ex?
1 mins

Daddy Yankee regresa a la música, pero cambia de nombre ¿por culpa de su ex?

Univision Famosos
Ex de Daddy Yankee solicita que al cantante le impongan "desacato civil": pide multa de miles de dólares
1 mins

Ex de Daddy Yankee solicita que al cantante le impongan "desacato civil": pide multa de miles de dólares

Univision Famosos
Daddy Yankee continúa cortando lazos que lo unen a su ex: solicita disolución de empresas
1:23

Daddy Yankee continúa cortando lazos que lo unen a su ex: solicita disolución de empresas

Univision Famosos

De acuerdo con el diario puertorriqueño El Nuevo Día, el equipo legal del intérprete estaría buscando la prohibición de la difusión de la misma, que incluiría un “antiguo y revocado testamento” que intentaría “dañar a uno de sus hijos” en común con Mireddys, de quien no se revela el nombre.

El aquí demandante, señor Ramón Ayala, Daddy Yankee, se ve obligado a recurrir al Tribunal en solicitud de remedio. Esto, ante el hecho que, desde la última vista celebrada entre las partes, se han publicado y/o filtrado múltiples páginas y documentos confidenciales de las entidades... (y) se ha ofrecido información difamatoria e intencional que ha puesto en peligro la imagen y fortaleza de las entidades, así como la del demandante y su familia”, se señala.

A esta petición se sumó la defensa de las corporaciones El Cartel Récords Inc. y Los Cangris Inc., para evitar que, de igual forma, se filtre información sensible y clasificada al exterior.

La batalla legal entre Daddy Yankee y su todavía esposa Mireddys González comenzaron poco después de que el intérprete de ‘Gasolina’ anunciara su divorcio y sus abogados ventilaran un supuesto intento de González y Ayeicha González Castellanos por transferir 100 millones de dólares a sus cuentas personales.

Ramón Ayala Rodríguez, nombre real de Daddy Yankee, y Mireddys González Castellanos procrearon durante su matrimonio a sus dos hijos: Jesaaelys Ayala González y Jeremy Ayala González. Según El Nuevo Día, el 'Big Boss' habría estado distanciado de Jeremy hasta octubre de 2024.

Relacionados:
Daddy YankeeMireddys GonzálezEscándalos de famososPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX