¿Daddy Yankee y su hijo estaban distanciados?: mensaje sería señal de su reconciliación

Daddy Yankee reapareció en redes sociales junto a su hijo tras un supuesto distanciamiento desde hace meses.

Este 3 de octubre, el cantante compartió una fotografía con su hijo Jeremy Ayala, a quien también le dedicó un amoroso mensaje.

“Con mi hijo después de una buena guerilla de basketball. Dios te bendiga siempre, te amo mucho”, escribió en Instagram al pie de su postal con el productor musical.

Daddy Yankee desata rumores de reconciliación con su hijo. Imagen Daddy Yankee / Instagram

¿Daddy Yankee estaba distanciado de su hijo?

Según reporta del diario puertorriqueño El Nuevo Día, Daddy Yankee y su hijo se encontraban distanciados, por lo que la reciente fotografía del llamado ‘Big Boss’ sería la señal de una supuesta reconciliación.

Aunque el intérprete de ‘Rompe’ no ha confirmado ni desmentido esta información, en su misma publicación habría hecho referencia a una ruptura familiar.

“El Espíritu Santo tiene el poder de restaurar la FAMILIA, AMISTADES ROTAS y lo más importante, a UNO MISMO. Él recoge cada pedazo del suelo y vuelve a reconstruir todo nuevo. Solo tienes que tomar la decisión de rendirte ante él y verás grandes cambios en tu vida”, aseguró.

“Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley”, concluyó.