Daddy Yankee

¿Daddy Yankee y su hijo estaban distanciados?: mensaje sería señal de su reconciliación

El cantante publicó una fotografía junto a su hijo, de quien llevaría meses distanciado según reportan medios locales de Puerto Rico.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Daddy Yankee admite problemas en su matrimonio con Mireddys González: un “caos”

Daddy Yankee reapareció en redes sociales junto a su hijo tras un supuesto distanciamiento desde hace meses.

Este 3 de octubre, el cantante compartió una fotografía con su hijo Jeremy Ayala, a quien también le dedicó un amoroso mensaje.

PUBLICIDAD

Más sobre Daddy Yankee

Daddy Yankee ‘renace’ a dos años de su retiro: “Me iba a ir para siempre y él me dijo no”
2 mins

Daddy Yankee ‘renace’ a dos años de su retiro: “Me iba a ir para siempre y él me dijo no”

Univision Famosos
¿Daddy Yankee murió?: la foto del cantante que causa pánico entre sus fans
2 mins

¿Daddy Yankee murió?: la foto del cantante que causa pánico entre sus fans

Univision Famosos
Daddy Yankee podrá seguir usando sus marcas, pero le falta librar otra batalla legal con su ex
1 mins

Daddy Yankee podrá seguir usando sus marcas, pero le falta librar otra batalla legal con su ex

Univision Famosos
Hija de Daddy Yankee habla de las cirugías a las que se sometió para bajar drásticamente de peso
0:52

Hija de Daddy Yankee habla de las cirugías a las que se sometió para bajar drásticamente de peso

Univision Famosos
Hija de Daddy Yankee responde a críticas por su tratamiento contra el peso: “Me he inyectado”
0:59

Hija de Daddy Yankee responde a críticas por su tratamiento contra el peso: “Me he inyectado”

Univision Famosos
Daddy Yankee gana una más: jueza gira orden a su favor tras confesión de su ex en caso legal
1 mins

Daddy Yankee gana una más: jueza gira orden a su favor tras confesión de su ex en caso legal

Univision Famosos
Daddy Yankee regresa a la música, pero cambia de nombre ¿por culpa de su ex?
1 mins

Daddy Yankee regresa a la música, pero cambia de nombre ¿por culpa de su ex?

Univision Famosos
Ex de Daddy Yankee solicita que al cantante le impongan "desacato civil": pide multa de miles de dólares
1 mins

Ex de Daddy Yankee solicita que al cantante le impongan "desacato civil": pide multa de miles de dólares

Univision Famosos
Daddy Yankee continúa cortando lazos que lo unen a su ex: solicita disolución de empresas
1:23

Daddy Yankee continúa cortando lazos que lo unen a su ex: solicita disolución de empresas

Univision Famosos
Daddy Yankee habría dado un nuevo golpe en su batalla legal millonaria contra Mireddys González
2 mins

Daddy Yankee habría dado un nuevo golpe en su batalla legal millonaria contra Mireddys González

Univision Famosos

“Con mi hijo después de una buena guerilla de basketball. Dios te bendiga siempre, te amo mucho”, escribió en Instagram al pie de su postal con el productor musical.

Daddy Yankee desata rumores de reconciliación con su hijo.
Daddy Yankee desata rumores de reconciliación con su hijo.
Imagen Daddy Yankee / Instagram

¿Daddy Yankee estaba distanciado de su hijo?

Según reporta del diario puertorriqueño El Nuevo Día, Daddy Yankee y su hijo se encontraban distanciados, por lo que la reciente fotografía del llamado ‘Big Boss’ sería la señal de una supuesta reconciliación.

Aunque el intérprete de ‘Rompe’ no ha confirmado ni desmentido esta información, en su misma publicación habría hecho referencia a una ruptura familiar.

“El Espíritu Santo tiene el poder de restaurar la FAMILIA, AMISTADES ROTAS y lo más importante, a UNO MISMO. Él recoge cada pedazo del suelo y vuelve a reconstruir todo nuevo. Solo tienes que tomar la decisión de rendirte ante él y verás grandes cambios en tu vida”, aseguró.

“Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley”, concluyó.

Raymond Ayala, nombre real de Daddy Yankee, se retiró de los escenarios en diciembre de 2023 para entregarse al mundo del cristianismo. Incluso, en su última presentación en Puerto Rico, el artista pidió a sus fanáticos que no idolatren a ningún hombre porque “Cristo venía”.

Relacionados:
Daddy YankeeHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD