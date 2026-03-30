Famosos ¿De qué murió el papá de Curvy Zelma?: ella lo revela llorando durante encierro de ‘reality show’ El señor Abraham Cherem Kanan perdió la vida a los 72 años. Su causa de muerte fue revelada por la misma Curvy Zelma durante su encierro de un ‘reality show’.

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La causa de muerte del padre de Curvy Zelma fue revelada por la misma presentadora este lunes 30 de marzo durante su participación en un ‘reality show’. Abraham Cherem Kanan, también padre de la famosa chef Linda Cherem, murió a los 72 años.

En medio de su encierro y en pleno llanto, Curvy Zelma contó a Laura Zapata que su padre había perdido la vida por una situación cardíaca, de la que no dio más detalles.

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“Se fue sin pierna, le dio un infarto hoy”, dijo entre lágrimas. “Se lo llevaron las drogas y el alcohol”, agregó y enseguida le solicitó a la hermana de Thalía que rezara por él.

“Perdónalo, perdónate, recuerda los bellos momentos que pasaste con él, recuerda lo lindo de él. Despídelo con todo tu amor, con todo tu cariño, con todo tu corazón, despídelo mi vida. Dile cuánto lo quisiste, dale las gracias porque te dio la vida, porque estuvo contigo el tiempo que haya sido”, le dijo Laura Zapata.

El papá de Curvy Zelma había sufrido la amputación de una pierna

El 9 de junio de 2022, Curvy Zelma reveló en Instagram que su padre había sufrido la amputación de una de sus piernas, lo que en ese momento la tenía con “el corazón apachurrado” a pesar de no tener “una gran relación con él”.

“Todo comenzó con una trombosis, la cual le operaron para limpiar coágulos, y al pasar un par de días, su cuerpo había generado más coágulos, lo cual, además de ser peligroso, limita la oxigenación y básicamente ya no llegaba correctamente”, contó.

“Ayer tuvo una segunda operación para tratar de salvar la pierna, pero no quedaba más que amputar. Todo este proceso está siendo doloroso y crudo”, afirmó.

Así reveló Curvy que su padre había sufrido una amputación a consecuencia de una trombosis. Imagen Curvy Zelma / Instagram

¿Curvy Zelma dejará reality show tras muerte de su papá?

A través de un comunicado, la familia de la creadora de contenido informó que ella ya estaba enterada y que continuaría con su participación en el show televisivo.

“Nuestro papá ya fue enterrado. Como familia, le pedimos a Zelma que continúe dentro del programa, siguiendo el curso natural del concurso. Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño, apoyo y respeto que hemos recibido en estos momentos tan difíciles”, informaron.