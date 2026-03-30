Muertes de famosos Muere papá de presentadora Curvy Zelma mientras ella está encerrada en un ‘reality show’ El señor Abraham Cherem Kanan perdió la vida a los 72 años, según se ha reportado. Al momento, se desconoce si la creadora de contenido está enterada de lo ocurrido.



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El padre de la ‘influencer’ y presentadora Curvy Zelma, Abraham Cherem Kanan, ha muerto, según se dio a conocer la mañana de este 30 de marzo.

La creadora de contenido se encuentra participando en un ‘reality show’ por lo que hasta el momento presuntamente ella desconoce lo ocurrido.

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Dan pésame a hermana de Curvy Zelma

La noticia del deceso del papá de Curvy Zelma fue dada a conocer durante la transmisión del programa ‘Sale el sol’.

“Queremos abrazar, enviar todo nuestro cariño y nuestro más sentido pésame para nuestra querida Linda Cherem por el sensible fallecimiento de su padre, el señor Abraham Cherem Kanan. Descanse en paz”, dijo la conductora Joanna Vega-Biestro.

“Linda, todo nuestro cariño. Te abrazamos muchisísimo y aquí estamos para ti siempre”, agregó en sus condolencias para la hermana de Curvy Zelma.

Hasta el momento, la chef no se ha pronunciado en sus redes sociales al respecto de su pérdida. Este 29 de marzo, ella compartió que asistió al partido de fútbol entre México y Portugal.

Curvy Zelma permanecerá en el programa

En la cuenta de Facebook de la creadora de contenido informaron que ella continuará su participación dentro del televisivo en el que se encuentra.

“En nombre del equipo de Curvy Zelma, familiares y amigos, despedimos al Sr. Abraham Cherem Kanan. Agradecemos sus condolencias y mensajes de aliento”, expresaron.