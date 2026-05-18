Sara Corrales

Nace bebé de Sara Corrales: así presentó a Mila, su primera hija

La actriz debutó en la maternidad con el nacimiento de Mila, su primera hija. A través de sus redes sociales, la actriz publicó las primeras fotografías de su bebé.

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Por:Elizabeth González
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Video “Lo he hecho con amor”: Sara Corrales y el proceso de 3 horas para ponerse los tatuajes en Mi Camino es Amarte

Sara Corrales se convirtió en mamá por primera vez la madrugada del 17 de mayo. Su bebé es fruto de su matrimonio con el empresario argentino Damián Pasquini.

La noticia del nacimiento de su primogénita fue confirmada por la actriz en Instagram, donde sorprendió al publicar las primeras fotografías de Mila y algunos detalles del parto.

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Sara Corrales ya es mamá.
Sara Corrales ya es mamá.
Imagen Sara Corrales / Instagram


“El 17 de mayo, a las 00:17 en un instante que partió mi vida en dos, llegaste tú Mila. Nadie me dijo que el alma se podía estirar tanto. Que el pecho se podía abrir así, sin aviso, para hacerle lugar a un amor que no cabe en palabras, ni en fotos, ni en este post. Te esperé durante meses, te imaginé, te hablé. Y aun así, cuando te pusieron sobre mi pecho, entendí que no había manera de estar lista para algo tan inmenso”, escribió este 18 de mayo.

La actriz de telenovelas como Mi Camino es Amarte y Quererlo Todo agradeció en su publicación el acompañamiento, cuidados y cariño de su esposo, quien estuvo a su lado durante la labor de parto.

“Gracias, mi amorcito Damian Pasquini por sostenerme en cada contracción, en cada miedo, en cada lágrima. Te vi convertirte en papá y no me alcanzará la vida para honrarte por eso. Gracias a quienes nos acompañaron en este parto, a la familia que viajó para recibirla, y a cada persona que rezó por nosotros sin que lo supiéramos”, agregó.

La actriz compartió las primeras fotos de su hija.
La actriz compartió las primeras fotos de su hija.
Imagen Sara Corrales / Instagram


“Mila Pasquini Corrales — ya estás aquí, y el mundo es otro. Los amo con todo lo que soy. Mamá”, sentenció.

Mila es la primera hija de Sara Corrales y el empresario, Damián Pasquini, quienes se casaron el 14 de agosto de 2025. Un mes después de celebrar su boda civil en Medellín, Colombia, la actriz supo que estaba embarazada.

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