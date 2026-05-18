Anuel AA Anuel AA es captado al lado de una mujer que no es su pareja: ¿y Laury Saavedra? De acuerdo con El Gordo y La Flaca, el boricua se dejó ver con una joven que no es la madre de su hija Emmaluna. Públicamente, el artista no ha comunicado que su relación con la venezolana ya haya acabado.



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Video Preocupa salud de Anuel: aparece “extremadamente delgado” y con “ojeras”

Anuel AA fue grabado en su reciente visita a la Ciudad de México al lado de una mujer que no es Laury Saavedra, con quien se sabía mantenía una relación y procreó a su hija Emmaluna.

En la cuenta de Instagram de El Gordo y La Flaca ‘postearon’ un video en el que se puede ver al cantante caminando, mientras toma por la cintura a una chica, rodeado de su equipo de seguridad.

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Al abordar la camioneta, el también empresario, quien sonreía en todo momento, ayudó a su acompañante a subir primero que él.

“Anuel, captado en México con una joven que no es Laury Saavedra, la madre de su pequeña hija”, aseveraron en la red social de la emisión.

Al momento, se desconoce la identidad de la susodicha y el intérprete de ‘Bugatti’ no se ha pronunciado sobre las imágenes.

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¿Y Laury Saavedra, pareja de Anuel AA?

Por su parte, Laury Saavedra se ha mantenido en las últimas horas activa en su perfil de la mencionada plataforma digital.

La tarde del 17 de mayo, ella colgó en sus historias un clip en el que muestra a Emmaluna, de solamente 1 año, dando pasos y diciendo “Mamá”.

La venezolana no ha comunicado si su romance con Anuel AA continúa o ya terminó. Sin embargo, el pasado 25 de abril, subió a su ‘feed’ una serie de fotografías en las que lo incluye.

En una de las postales, el trapero posa para la cámara llevando en brazos a su retoño. En otra, ambos se encuentran al interior de una piscina.

Laury Saavedra se ha mantenido activa en redes sociales. Imagen Laury Saavedra/Instagram

De acuerdo con el portal Meridiano, la semana pasada la modelo difundió un audiovisual en el que el boricua sale disfrutando de una arepa al tiempo que ella le insiste que esa comida “no es colombiana”.

La historia de amor de Anuel AA y Laury Saavedra

La historia de amor entre Anuel AA y Laury Saavedra salió a la luz en julio de 2023 luego de que a ambos los fotografiaran besándose.