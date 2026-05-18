Anuel AA

Anuel AA es captado al lado de una mujer que no es su pareja: ¿y Laury Saavedra?

De acuerdo con El Gordo y La Flaca, el boricua se dejó ver con una joven que no es la madre de su hija Emmaluna. Públicamente, el artista no ha comunicado que su relación con la venezolana ya haya acabado.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video Preocupa salud de Anuel: aparece “extremadamente delgado” y con “ojeras”

Anuel AA fue grabado en su reciente visita a la Ciudad de México al lado de una mujer que no es Laury Saavedra, con quien se sabía mantenía una relación y procreó a su hija Emmaluna.

En la cuenta de Instagram de El Gordo y La Flaca ‘postearon’ un video en el que se puede ver al cantante caminando, mientras toma por la cintura a una chica, rodeado de su equipo de seguridad.

PUBLICIDAD

Al abordar la camioneta, el también empresario, quien sonreía en todo momento, ayudó a su acompañante a subir primero que él.

“Anuel, captado en México con una joven que no es Laury Saavedra, la madre de su pequeña hija”, aseveraron en la red social de la emisión.

Al momento, se desconoce la identidad de la susodicha y el intérprete de ‘Bugatti’ no se ha pronunciado sobre las imágenes.

@famososunivision

¡ZAZ! 😱💥 Anuel fue captado en la Ciudad de México con otra mujer que no es Laury Saavedra, mamá de su hija Emmaluna 😯💔 Anuel AnuelAA LaurySaavedra otramujer misteriosa Emmaluna quiénes CDMX pareja novios Viral lifestyle famosos celebs celebridades icons entretenimiento series novelas noticias últimahora

♬ sonido original - Famosos - Famosos

Más sobre Anuel AA

Hija de Yailin La Más Viral y Anuel responde a quién prefiere de los dos: te sorprenderás
0:24

Hija de Yailin La Más Viral y Anuel responde a quién prefiere de los dos: te sorprenderás

Univision Famosos
Pablito, el hijo de Anuel AA, ya tiene 12 años, ¿se parece al cantante?
0:50

Pablito, el hijo de Anuel AA, ya tiene 12 años, ¿se parece al cantante?

Univision Famosos
Anuel se reúne con su hija Cattleya tras no estar en su fiesta de ‘cumple’: ahora le organiza otra
0:29

Anuel se reúne con su hija Cattleya tras no estar en su fiesta de ‘cumple’: ahora le organiza otra

Univision Famosos
Yailin ‘tira la casa por la ventana’ con la fiestota de ‘cumple’ para su hija Cattleya: video
0:52

Yailin ‘tira la casa por la ventana’ con la fiestota de ‘cumple’ para su hija Cattleya: video

Univision Famosos
Yailin no puede creer lo que hizo su hija de casi 3 años: ¡se trasquila el cabello y así reacciona!
0:54

Yailin no puede creer lo que hizo su hija de casi 3 años: ¡se trasquila el cabello y así reacciona!

Univision Famosos
Preocupa salud de Anuel: aparece “extremadamente delgado” y con “ojeras”
0:59

Preocupa salud de Anuel: aparece “extremadamente delgado” y con “ojeras”

Univision Famosos
Demandan a Anuel AA por miles de dólares tras supuesta agresión en un parque de diversiones
2 mins

Demandan a Anuel AA por miles de dólares tras supuesta agresión en un parque de diversiones

Univision Famosos
Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó
2 mins

Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó

Univision Famosos
Karol G revela detalles de su noviazgo “tóxico” con Anuel AA: “Sentía como que me iba a morir”
2 mins

Karol G revela detalles de su noviazgo “tóxico” con Anuel AA: “Sentía como que me iba a morir”

Univision Famosos
Anuel reaparece y esto dice tras reportarse su supuesta hospitalización y estado de salud 
1:01

Anuel reaparece y esto dice tras reportarse su supuesta hospitalización y estado de salud 

Univision Famosos

¿Y Laury Saavedra, pareja de Anuel AA?

Por su parte, Laury Saavedra se ha mantenido en las últimas horas activa en su perfil de la mencionada plataforma digital.

La tarde del 17 de mayo, ella colgó en sus historias un clip en el que muestra a Emmaluna, de solamente 1 año, dando pasos y diciendo “Mamá”.

La venezolana no ha comunicado si su romance con Anuel AA continúa o ya terminó. Sin embargo, el pasado 25 de abril, subió a su ‘feed’ una serie de fotografías en las que lo incluye.

En una de las postales, el trapero posa para la cámara llevando en brazos a su retoño. En otra, ambos se encuentran al interior de una piscina.

Laury Saavedra se ha mantenido activa en redes sociales.
Laury Saavedra se ha mantenido activa en redes sociales.
Imagen Laury Saavedra/Instagram

De acuerdo con el portal Meridiano, la semana pasada la modelo difundió un audiovisual en el que el boricua sale disfrutando de una arepa al tiempo que ella le insiste que esa comida “no es colombiana”.

La historia de amor de Anuel AA y Laury Saavedra

La historia de amor entre Anuel AA y Laury Saavedra salió a la luz en julio de 2023 luego de que a ambos los fotografiaran besándose.

A poco más de un año de convertirse en pareja, ellos revelaron, en agosto de 2024, que estaban en espera de su primer bebé, que resultó ser una niña.

Relacionados:
Anuel AAParejas de famososPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Riquísimos por cierto
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX