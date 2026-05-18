Luis Miguel Luis Miguel “continúa en el hospital” y está siendo atendido “por problemas del corazón”, reportan El cantante continúa internado en un prestigioso hospital de Nueva York, según revelan fuentes extraoficiales a El Gordo y La Flaca. Luis Miguel estaría por cumplir una semana hospitalizado, reportan.

Video Luis Miguel estaría en el hospital por supuestos problemas cardíacos

Luis Miguel sí está hospitalizado y está siendo atendido “por problemas del corazón” desde el martes pasado, revelan fuentes extraoficiales a El Gordo y La Flaca.

Este lunes 18 de mayo, Gelena Solano señaló que, contrario a los reportes que han surgido en medios de comunicación como ¡HOLA!, en los que se asegura que El Sol de México no está hospitalizado, ella ha podido saber que el artista “está bajo cuidados médicos”.

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“Yo sé que muchas personas están diciendo que no, que Luis Miguel continúa en España. Lo que nosotros sí tenemos, extraoficial, de alguien que no podemos revelar fuente, es que Luis Miguel continúa en un hospital aquí en la ciudad de Nueva York (…) él continua allí por problemas de salud, problemas del corazón”, dijo.

“Supuesta y alegadamente, él va a estar ahí durante toda esta semana (…) Según fuentes extraoficiales, aquí en la ciudad de Nueva York, Luis Miguel continúa interno en un hospital. Está bajo cuidados médicos… hay información que lamentablemente no puedo decir”, agregó.

La periodista lamentó no poder dar más detalles sobre lo que estariá pasando con la salud de Luis Miguel. Sin embargo, refirió que hay supuestos testigos de su ingreso al prestigiado hospital de Manhattan.

“La vida de Luis Miguel siempre ha sido un gran hermetismo, él nunca habla de nada, nunca menciona nada. Hay que tener bastante cuidado de cómo uno maneje esta información, pero lo que sí les digo es que este hospital tiene muchas entradas, muchas salidas y sí hay personas que lo han visto o lo vieron ya entrar al hospital cuando él fue ingresado la semana pasada", subrayó.

De acuerdo con Raúl de Molina, la fuente de Gelena Solado sería “muy confiable” y “casi 100 por ciento segura”. Asimismo, especuló sobre la posibilidad de que fueran difundidas “fotos viejas” del cantante para supuestamente “despistar a la gente”.

“Puede ser que alguien ponga fotos de Luis Miguel en otro lado, que son fotos viejas, para despistar a la gente. Esto puede pasar en las redes sociales, puede pasar en otros lados. Puede pasar que una revista que él conozca ponga una historia de él en otro lugar”, sentenció.