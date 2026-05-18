Adamari López

‘Esposo’ de Adamari López presume su casi beso y resalta su “complicidad” tras años juntos

Carlitos Pérez-Ruiz publicó una serie de postales en las que él y la presentadora aparecen abrazados y sonriendo. Las imágenes fueron captadas durante la fiesta de cumpleaños de la actriz.

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Video Adamari López y su “esposo” se someten a procedimiento estético: ella lo “necesita más"

Carlitos Pérez-Ruiz, a quien Adamari López considera su “esposo”, sorprendió al compartir una fotografía en la que aparecen casi dándose un beso en los labios.

El boricua subió esa postal, y otras más, a su cuenta de Instagram este 18 de mayo, día en el que la presentadora está cumpliendo un año más de vida.

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El dúo posó para la lente de la cámara durante la fiesta en la que la actriz celebró junto con sus seres queridos esta nueva ‘vuelta al sol’.

En las imágenes se puede apreciar que ambos se abrazaron y sonrieron; él incluso hasta la cargó al tiempo que demostraban su felicidad.

Para acompañar los retratos, él le manifestó unas emotivas palabras a la titular de Desiguales, quien por el momento no ha reaccionado.

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“¡Qué rico que un día como hoy, hace ya 55 años, Dios me hubiera regalado a esta mujer tan maravillosa y con quien a través de los años he logrado una complicidad de la que me siento tan orgulloso!”, escribió.

“Te lo digo todas las mañanas cuando terminamos nuestra llamada diaria, ¡y te lo digo en este día que celebramos tus 55 primaveras! ¡Feliz cumpleaños!”, agregó.

Carlitos Pérez-Ruiz presumió sus momentos con Adamari López.
Carlitos Pérez-Ruiz presumió sus momentos con Adamari López.
Imagen Carlitos Pérez-Ruiz/Instagram

Ex de Adamari López, Toni Costa, le dedica mensaje

El ‘post’ de Carlitos Pérez-Ruiz llegó a la par de la misiva que Toni Costa, ex de Adamari López y papá de su hija Alaïa, le dedicó públicamente en esta fecha especial.

“¡Felicidades, Ada! ¡Hoy te celebramos! Celebramos tu vida, tu fuerza, y que siempre estás rodeada de amor”, anotó en la sección de comentarios de la plataforma, en respuesta a un video que ella difundió.

“¡Cuenta con nosotros, hoy y siempre! Dios te bendiga”, concluyó el bailarín español, quien mantiene una buena relación con la artista.

Él, hasta ahora, tampoco ha recibido una contestación de la mujer que fuera su pareja durante una década y de la que se mantiene cercano.

Toni Costa le dedicó un mensaje a Adamari López.
Toni Costa le dedicó un mensaje a Adamari López.
Imagen Adamari López/Instagram

Adamari López celebra su vida

En una reflexión, a propósito de su onomástico, Adamari López afirmó que ha sido “bonito” vivir “cada etapa” y que cada “versión” de ella “ha dejado una huella en esta historia”.

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“He vivido momentos inolvidables, otros difíciles, muchos llenos de amor, aprendizajes, trabajo, risas y personas maravillosas que han caminado conmigo durante todos estos años”, externó.

“Y aunque el tiempo pasa, hay algo que nunca cambia: las ganas de seguir viviendo, creciendo, amando y agradeciendo”, añadió.

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